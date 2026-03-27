Тищенко назвал членство в "Слуге народа" "потерянной жизнью", — Гончаренко
Народный депутат Николай Тищенко назвал годы своего пребывания в "Слуге народа" "потерянной жизнью".
Об этом в соцсетях сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
О пребывании в "СН"
"Тищенко заявил, что пребывание в партии "Слуга народа" — это было даже не потерянное время, а потерянная жизнь", — написал Гончаренко.
О Ермаке
Кроме того, Тищенко заявил Гончаренко, что сейчас не общается с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, который является его кумом.
"Тищенко сейчас со своим кумом Ермаком не общается. Это он сказал во время моего эфира. Говорит, что очень занят и не имеет времени на общение с Ермаком. Но если Ермак к нему обратится, то готов подарить "кравчучку", - написал Гончаренко.
Уход Тищенко из "Слуги народа"
- Напомним, что Николая Тищенко исключили из партии и фракции "Слуга народа" еще в январе 2023 года после скандала с поездкой в Таиланд.
- В феврале 2026 года Тищенко вошел в новую депутатскую группу "Восстановление Украины", в которую входят бывшие представители "ОПЗЖ".
Топ комментарии
+11 Gary Grant
показать весь комментарий27.03.2026 19:40 Ответить Ссылка
+6 Грицько Добрий
показать весь комментарий27.03.2026 19:40 Ответить Ссылка
+4 Леонід #587957
показать весь комментарий27.03.2026 19:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
втрачений ти, в життя продовжується
Цинічне падло говорить про своє "втрачене життя", у той час коли життя втратили і втрачають сотні тисяч українців!