Тищенко назвал членство в "Слуге народа" "потерянной жизнью", — Гончаренко

Народный депутат Николай Тищенко назвал годы своего пребывания в "Слуге народа" "потерянной жизнью".

Об этом в соцсетях сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

О пребывании в "СН"

"Тищенко заявил, что пребывание в партии "Слуга народа" — это было даже не потерянное время, а потерянная жизнь", — написал Гончаренко.

О Ермаке

Кроме того, Тищенко заявил Гончаренко, что сейчас не общается с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, который является его кумом.

"Тищенко сейчас со своим кумом Ермаком не общается. Это он сказал во время моего эфира. Говорит, что очень занят и не имеет времени на общение с Ермаком. Но если Ермак к нему обратится, то готов подарить "кравчучку", - написал Гончаренко.

Уход Тищенко из "Слуги народа"

Напомним, что Николая Тищенко исключили из партии и фракции "Слуга народа" еще в январе 2023 года после скандала с поездкой в Таиланд.

В феврале 2026 года Тищенко вошел в новую депутатскую группу "Восстановление Украины", в которую входят бывшие представители "ОПЗЖ".

