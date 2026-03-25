Кризис в Раде: зал полупуст, большинство "Слуг народа" отсутствуют, первое голосование провалилось, - Гончаренко. ФОТО

Сегодня, 25 марта, заседание Верховной Рады проходит в отсутствие большинства депутатов.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Как работает ВР?

По его словам, Рада начала заседание, но зал до сих пор практически пуст.

"Сейчас в зале около 40-50 "слуг народа". На данный момент 6 депутатов-слуг находятся в отпуске, а 10 уехали в командировку. Вдруг захотели отдохнуть от чего-то)", - уточнил нардеп.

"Первое голосование. Всего 161 "за". Сейчас у нас кризис в Раде", - добавил Гончаренко.

Что предшествовало?

Накануне Гончаренко сообщил, что "слугам народа" угрожают избиением, если они не будут голосовать. Готовятся провокации.

Также он сообщил, что завтрашнее заседание ВР под угрозой срыва, 60 "Слуг народа" не придут из-за угроз избиения.

