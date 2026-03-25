Кризис в Раде: зал полупуст, большинство "Слуг народа" отсутствуют, первое голосование провалилось, - Гончаренко. ФОТО
Сегодня, 25 марта, заседание Верховной Рады проходит в отсутствие большинства депутатов.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Как работает ВР?
По его словам, Рада начала заседание, но зал до сих пор практически пуст.
"Сейчас в зале около 40-50 "слуг народа". На данный момент 6 депутатов-слуг находятся в отпуске, а 10 уехали в командировку. Вдруг захотели отдохнуть от чего-то)", - уточнил нардеп.
"Первое голосование. Всего 161 "за". Сейчас у нас кризис в Раде", - добавил Гончаренко.
Что предшествовало?
- Накануне Гончаренко сообщил, что "слугам народа" угрожают избиением, если они не будут голосовать. Готовятся провокации.
- Также он сообщил, что завтрашнее заседание ВР под угрозой срыва, 60 "Слуг народа" не придут из-за угроз избиения.
Параліч та саботаж від стефанчуків з опозажопниками від зрадників України!!
Керівництво ВРУ з нетерпінням чекає на прихід у будівлю ВРУ деякої кількості Захисників Украни з фронту, щоб за участю УДО та СБУ, провести, ДІЄВУ та по суті, люстрацію отого «МоноШобла» - корабельних сосок з аналТАБУ та мама любіт скорость, прямо на території Марїнського парку!!!
перший склад ВР, який позбавив Україну ядерної зброї
До того ж, обєднання в одному реченні морально-етичних рис Слуг Народу (які вже відпрацювали своє і більше не потрібні Президенту та його кодлі) і Європейської Солідарності - примитивне манипулювання. Як правило, мета такого манипулювання - приниження чиїхось високих якостей до рівня загальновідомого, але негативного субєкта.
І цим покидькам начхати, що хтось місяцями сидить у бліндажі на нулі !
Мій вже восьмі сутки....
Трішки більше місяця почекать. Ото ржака буде . Звісно якщо депутани не схаменуться
Як всі корисні ідіоти і лукавці від демократії заволають Диктатура !, Хунта!, Переворот!, ...
Однак ЩО РОБИТИ з таким глумом над населенням під прикриттям тої ж демократії ?
