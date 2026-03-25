Кризис в Раде: зал полупуст, большинство "Слуг народа" отсутствуют, первое голосование провалилось, - Гончаренко. ФОТО

Сегодня, 25 марта, заседание Верховной Рады проходит в отсутствие большинства депутатов.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Как работает ВР?

По его словам, Рада начала заседание, но зал до сих пор практически пуст.

"Сейчас в зале около 40-50 "слуг народа". На данный момент 6 депутатов-слуг находятся в отпуске, а 10 уехали в командировку. Вдруг захотели отдохнуть от чего-то)", - уточнил нардеп.

В ВР нет депутатов
"Первое голосование. Всего 161 "за". Сейчас у нас кризис в Раде", - добавил Гончаренко.

Что предшествовало?

  • Накануне Гончаренко сообщил, что "слугам народа" угрожают избиением, если они не будут голосовать. Готовятся провокации.
  • Также он сообщил, что завтрашнее заседание ВР под угрозой срыва, 60 "Слуг народа" не придут из-за угроз избиения.

Треба розпускати дармоїдів! Знімати недоторканність. І карні справи на всіх!! Там на кожного є за що. Такого бидлоскладу ВРУ взагалі ще не було! І заборонити їм балотуватись/займати будь-які державні посади довічно.
25.03.2026 11:09 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:09 Ответить
Може це і надобре. Менше проголосують за дебільні закони проти українців! Вже стільки понаприймали законів, що роки потрібні, на признання їх нікчемності! ІМХО!
25.03.2026 11:10 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:10 Ответить
Всрата сволота.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:04 Ответить
Всрата сволота.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:04 Ответить
СЗЧ служок зеленського та Оманського ларьочника, під орудою аброхамія у ВРУ!!
Параліч та саботаж від стефанчуків з опозажопниками від зрадників України!!
Керівництво ВРУ з нетерпінням чекає на прихід у будівлю ВРУ деякої кількості Захисників Украни з фронту, щоб за участю УДО та СБУ, провести, ДІЄВУ та по суті, люстрацію отого «МоноШобла» - корабельних сосок з аналТАБУ та мама любіт скорость, прямо на території Марїнського парку!!!
показать весь комментарий
25.03.2026 11:19 Ответить
Треба розпускати дармоїдів! Знімати недоторканність. І карні справи на всіх!! Там на кожного є за що. Такого бидлоскладу ВРУ взагалі ще не було! І заборонити їм балотуватись/займати будь-які державні посади довічно.
25.03.2026 11:09 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:09 Ответить
сміливо..
показать весь комментарий
25.03.2026 11:11 Ответить
>Такого бидлоскладу ВРУ взагалі ще не було!

перший склад ВР, який позбавив Україну ядерної зброї
показать весь комментарий
25.03.2026 11:15 Ответить
Я боюсь, щоб це не був останнній склад ВР.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:17 Ответить
не бачу проблеми, якщо замість ВР буде інший український орган, який буде приймати рішення. Демократія коштувала Україні страшною демографічною та економічною катастрофою, тому особисто для мене вона не є сакральною цінністю.
25.03.2026 11:22 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:22 Ответить
Ви ж розумієте, якщо так зробити в Україні буде як мінімум авторитаризм. І повірте, тоді нам реально кранти.
25.03.2026 11:32 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:32 Ответить
Або навпаки, це стане українським ренесансом.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:35 Ответить
Ага Чого вартий український ренесанс 2010 року. За 2019 вже і годі говорити.
25.03.2026 11:37 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:37 Ответить
ні, це цілком досягнення вітчизняної демократії
показать весь комментарий
25.03.2026 11:39 Ответить
Все пізнається в порівнянні. На мою скромну думку переважна більшість людей зараз би залюбки б опинилася в тому році.
25.03.2026 11:45 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:45 Ответить
Ну, порівнювати умовно безпечний час із цим, звичайно, що більшість захоче "жити та не тужити". Так у 2019 наприклад обрали "сайтісь па сєрєдінє і 4 тис. євро зарплати", от і сходимось походу. А в 2010 обрали "хазяйствєніка", який стелив Україну під кацапію. Я так скажу, так, 2010 рік, молодість, мінімум проблем і все таке, але чи я хотів би знову бути свідком всюго, що було б попереду, навряд.
25.03.2026 11:50 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:50 Ответить
Цікава позиція. Повністю корелюється з позицією ОП та Президента. Але за 7 (сім) років тяжкої роботи ДБР та СБУ так і не вдалося зрйнувати Європейську Солідарність.
До того ж, обєднання в одному реченні морально-етичних рис Слуг Народу (які вже відпрацювали своє і більше не потрібні Президенту та його кодлі) і Європейської Солідарності - примитивне манипулювання. Як правило, мета такого манипулювання - приниження чиїхось високих якостей до рівня загальновідомого, але негативного субєкта.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:30 Ответить
Не дуркуйте. Вже бравурно розпустили у 2019. А сьогоднішня ситуація - це прямий наслідок розпуску 2019.
25.03.2026 11:57 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:57 Ответить
А де ж мумубільшість? Щезла разом з конвертами?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:09 Ответить
Краще вже так, ніж будуть голосувати за знищення власної економіки після погроз наркета.
25.03.2026 11:09 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:09 Ответить
та самоубийтеся вже всім складом,зробіть народу приємне.... як же мерзено дивитися на ваші ігріща
25.03.2026 11:10 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:10 Ответить
Може це і надобре. Менше проголосують за дебільні закони проти українців! Вже стільки понаприймали законів, що роки потрібні, на признання їх нікчемності! ІМХО!
25.03.2026 11:10 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:10 Ответить
Того тижня бачив, як в робочий час молодий слуга, весь такий модний, пробігав по вулиці !
І цим покидькам начхати, що хтось місяцями сидить у бліндажі на нулі !
Мій вже восьмі сутки....
показать весь комментарий
25.03.2026 11:11 Ответить
їм можна,вони небежителі,еліта......
показать весь комментарий
25.03.2026 11:12 Ответить
Слуги не йдуть на роботу - так в залі ВР 281 депутат - чому не можна працювати?
25.03.2026 11:15 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:15 Ответить
Это всё игры, но дело в том что никакие игры нынешним депутатам уже не помогут, у них нет политического будущего, да и видать с наличкой рассованной по конвертам тоже проблемы...
25.03.2026 11:15 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:15 Ответить
Без конвертиків та "двушкі на маскву" зелено-трускавецька монобільшість вже і не така "моно". А як же "вимоги" МВФ нагнути малий та середній бізнес збільшенням податків? Чи все ж це не їх вимоги, а хитрожопа відмазка ОПи, яку вони і самі запропонували представникам МВФ, щоб потім п...здіти "це ж вимога МВФ!". Да... на...євертили в 2019 році знатно.
25.03.2026 11:15 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:15 Ответить
А що трапилося? Без конвертів не голосується, а за конверти може бути вава від НАБУ?
25.03.2026 11:16 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:16 Ответить
ну а зараз по класиці почуємо нові підозри
показать весь комментарий
25.03.2026 11:16 Ответить
Ну да Десь в ОПпі "вождь плємєні" бєснуєтся, та в істериці набирає, чи то баканова, чи то карлсона, щоб той скинув на ВР конвертиків, хто зна...
25.03.2026 11:19 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:19 Ответить
І це під час війни коли на рахунку кожна хвилина на прийняття важливого рішення. А тепер скажіть чи потрібно нам аж 450 депутанів і коли їх будуть наказувати і звільняти за неявку на роботу? Зате коли з Європи транш прийде то всі як один позлазяться деребанити
25.03.2026 11:17 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:17 Ответить
якого важливого рішення? підвищення податків!!!??
показать весь комментарий
25.03.2026 11:25 Ответить
Ну тоді ВР нам взагалі не потрібна. Тому що крім підвищення податків і законів за чергові утиски рабів ці депутани більше нічого не роблять
25.03.2026 11:29 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:29 Ответить
саме так, всі закони депутатів спрямовані на те, як ще обдерти бідолагу українця
25.03.2026 11:35 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:35 Ответить
Мабуть місцеві дурні дуже хочуть платити "податок на посилки" чи інші вигадані платежі з розряду "на повітря", за які змушують голосувати зараз
25.03.2026 11:32 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:32 Ответить
Здавалося, що зелена влада вже пробила дно у бочці, але виявляється, що таких бочок ще до біса.
25.03.2026 11:19 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:19 Ответить
Це СЗЧ у чистому вигляді, потім не шукате винних.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:21 Ответить
От буде прикільно, коли Зелька буде продлівать воєнний стан, а депутати не придуть і не проголосують І що тоді? ТЧКуни будуть внє закона? Треба поясніт
показать весь комментарий
25.03.2026 11:21 Ответить
тцк і так не мають права обмежувати права людей (= затримувати і тримати в казематах), але кого то хвилює?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:23 Ответить
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено на 90 діб - з 3 лютого до 4 травня 2026 року (до 05:30 ранку).

Трішки більше місяця почекать. Ото ржака буде . Звісно якщо депутани не схаменуться
показать весь комментарий
25.03.2026 11:25 Ответить
Тоді, офіційно, підстав для здійснення мобілізаційних заходів в умовах воєнного стану не буде. Десь через тиждень почнуться проблеми в системі ЗСУ у зв'язку із зменшенням поповнень особовим складом. А система мобілізації зіткнеться із законодавчим "тупіком", що призведе до ще більших правових та юридичних проблем, відповідно і збільшться кількість судових справ, що у свою чергу почне паралізовувати і так гівняну судову систему. В Бюджетному сигменті я навіть боюсь уявити, що почнеться, починаючи від місцевих біюджетів до державного, адже купа нормативки заточено якраз під дію воєнного часу, а там і так чорт ногу зверне. Про реальні справи на фронті і настрої в ЗСУ взагалі важко спрогнозувати. І нас точно не зрозуміють наші союзники. Тому такий сценарій виглядає вкрай пєчально.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:29 Ответить
Пофантазуэмо! Вcіх депутатів, які "у прогулі" "приглашают" на фронт, на передову.

Як всі корисні ідіоти і лукавці від демократії заволають Диктатура !, Хунта!, Переворот!, ...

Однак ЩО РОБИТИ з таким глумом над населенням під прикриттям тої ж демократії ?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:22 Ответить
Це наслідки голосування "по приколу" "хоть пожремо" Але біда в тому,що від цього голосування (2019р) мтраждають всі Не можу сказати,що всі барани і зараз визнають свою провину за голосування цих бездарів,фотографів і безробітніх. Таких --невилікує ні одна ракета .чи бомба Ці гниди привели до наймастабнішої кризи,а головне до тисяч смертей.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:27 Ответить
Зегевара розпустила раду 8 скликання,пояснивши це відсутністю коаліції та втратою довіри,а зараз половина депутуток взагалі забила на роботу.Нахіба Україні дармоїди,які отримуючи зарплатню та льготи на роботу ходити не хочуть?Цікаво,до речі-чи були в історії України(і не тільки) президенти,які двічі за свою каденцію розпускали Раду?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:29 Ответить
В умовах воєнного стану розпустити ВР?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:30 Ответить
Ну хоча б для початку забрати мандати у прогульщиків.Хоча це нічого не вирішить,бо в черзі за ними стоять не кращі.Я,чесно кажучи, не знаю що робити.Знаю лише те,що зелена влада на чолі з "найвеличнішим" веде Україну до прірви.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:40 Ответить
От ви вже правильно почали розуміти момент. Ідея позбавлення мандатів за неналежне виконання обов'язків здорова і логічна (про таку систему ще з часів Кучми говорили). Ще можна наприклад, не тільки позбавляти мандата, але, наприклад на законодавчому рівні посилити відповідальність, ну, наприклад, якщо депутат ВР в період воєнного стану не виконує свої обов'язки, це може закінчитись не тільки позбавленням мандату, а наприклад кримінальною справою та тюремним строком. При бажанні цих п...дарів можна заставити працювати. Інше питання, це я ви підмітили, от саме та ситуація чка склалась, от тут да, хз що робити.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:44 Ответить
Угу.Відповідальність у цих п...дарів повинна бути кримінальна,адже вони під присягою-присягали на вірність народу України.От і судити їх як за державну зраду.Але все це,нажаль, з області моїх фантазій.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:56 Ответить
"зелено - рашистські диверсанти у ВЗРаді ,за гроші українського народу відкрито проводять антиукраїнську.антинародну диверсію.Це є зрадники і вороги України
показать весь комментарий
25.03.2026 11:31 Ответить
Розігнати їбане кодло.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:31 Ответить
дякую вчергове ідіотам за вибір 2019, збіговисько московської агентури, випадкових людей, та клінічних ідіотів типу безуглої, на місці президента клоун і узурпатор . Що від цього кодла чекати, а ще в нас є вся наволоч з часів януковича типу татарова, різних шефірів з гетманцевими. Війна це проблема волонтерів якби що. Це пздц повний.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:32 Ответить
почему я зарплату прогульщикам плачу? давайте все будут так на працю ходить, военные, медики, продавцы, учителя,водители всего, а **** там
показать весь комментарий
25.03.2026 11:35 Ответить
Президенту слід скликати Майдан. Сценарій.
1. Заїжджає на сцену на веліку з автоматом в одній руці і булавою в іншій.
2. Йде до людей, Нахиляється на познак поваги. " Шалом, православні!"
3. Про що будемо раду радити?
/////
показать весь комментарий
25.03.2026 11:36 Ответить
Почему боты гонят на ВРУ? Потому, что это единственный легитимный орган власти в Украине! Голову ВРУ вносит и выбирает ВРУ! И только Голова ВРУ есть легитимным при просроченном! ВРУ может выбрать нового голову и потребовать ЛЕГИТИМНО выгнать просроченного. После того. как послали на хрен США, с требованием выборов, зеленка понимает, что если не будет ВРУ не будет Законных способов дать ему пинка!
показать весь комментарий
25.03.2026 11:45 Ответить
73,25 % *********! жріть, не обляпайтеся, убогі
показать весь комментарий
25.03.2026 11:51 Ответить
Нікчемна позиція "слуг народу" (зрештою, чого чекати від цього зброду) -- не підтримуєте позицію президента та уряду і не хочете голосувати за їхні закони, які вони з перстраху від міндічгейту наобіцяли МВФ, то не ховайтеся у кущах, а знімайте уряд. Це ж ваше право і обов'язок, якщо уряд тупить або відверто шкодить державі, підтримуючи голий популізм племінного вождя.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:53 Ответить
Что бы "отару овец" украсть у одного "чабана", нужен смелый и ловкий другой! Закленами здесь не поможешь.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:02 Ответить
А хто ж буде бити депутатів, менти? Чи Єрмак тихенько готує загони "тітушок"?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:56 Ответить
Слуг Урода потрібно не бити - а ВІШАТИ !
показать весь комментарий
25.03.2026 12:01 Ответить
Усе ця ситуація розіграна боневтіком для хмарафона і трампа лише йому це вигідно
показать весь комментарий
25.03.2026 12:01 Ответить
Що там на рахунок дітей які прогулюють уроки?
показать весь комментарий
25.03.2026 12:04 Ответить
думаю шо ,вже на часі закон про імпічмент 🤡 та кабміністрів...слуги прийдуть організовано , торчок дістав всіх !....
показать весь комментарий
25.03.2026 12:05 Ответить
 
 