Криза в Раді: зала напівпорожня, більшість "слуг народу" відсутні, перше голосування провалено, - Гончаренко. ФОТО

Сьогодні, 25 березня, засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як працює ВР?

За його словами, Рада почала засідання, але зала досі практично пуста.

"Зараз в залі близько 40-50 "слуг народу". Наразі 6 депутатів слуг у відпустках, а 10 поїхали у відрядження.Раптом захотіли відпочить чогось)", - уточнив нардеп.

Читайте: "Слуга народу" проведе внутрішню роботу. Малими групами зустрічатимемось з головою фракції, - Кравчук





"Перше голосування. Всього 161 "за". Наразі маєм кризу в Раді", - додав Гончаренко.

Що передувало?

Напередодні Гончаренко повідомив, що "слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації.

Також він повідомив, що завтрашнє засідання ВР під загрозою зриву, 60 "Слуг народу" не прийдуть через погрози побиття.

Читайте: Уряд звик не зважати на парламент і отримувати інструкції напряму від ОП, - нардеп "слуг"