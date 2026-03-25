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Новини Провалення голосування в Раді
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Криза в Раді: зала напівпорожня, більшість "слуг народу" відсутні, перше голосування провалено, - Гончаренко. ФОТО

Сьогодні, 25 березня, засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працює ВР?

За його словами, Рада почала засідання, але зала досі практично пуста.

"Зараз в залі близько 40-50 "слуг народу". Наразі 6 депутатів слуг у відпустках, а 10 поїхали у відрядження.Раптом захотіли відпочить чогось)", - уточнив нардеп.

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ВР немає депутатів
ВР немає депутатів

"Перше голосування. Всього 161 "за". Наразі маєм кризу в Раді", - додав Гончаренко.

вр

Що передувало?

  • Напередодні Гончаренко повідомив, що "слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації.
  • Також він повідомив, що завтрашнє засідання ВР під загрозою зриву, 60 "Слуг народу" не прийдуть через погрози побиття.

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Автор: 

ВР (15186) Гончаренко Олексій (544) Слуга народу (2868)
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Топ коментарі
+23
Треба розпускати дармоїдів! Знімати недоторканність. І карні справи на всіх!! Там на кожного є за що. Такого бидлоскладу ВРУ взагалі ще не було! І заборонити їм балотуватись/займати будь-які державні посади довічно.
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25.03.2026 11:09 Відповісти
+20
А де ж мумубільшість? Щезла разом з конвертами?
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25.03.2026 11:09 Відповісти
+19
Всрата сволота.
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25.03.2026 11:04 Відповісти

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