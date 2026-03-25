Криза в Раді: зала напівпорожня, більшість "слуг народу" відсутні, перше голосування провалено, - Гончаренко. ФОТО
Сьогодні, 25 березня, засідання Верховної Ради відбувається за відсутності більшості депутатів.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як працює ВР?
За його словами, Рада почала засідання, але зала досі практично пуста.
"Зараз в залі близько 40-50 "слуг народу". Наразі 6 депутатів слуг у відпустках, а 10 поїхали у відрядження.Раптом захотіли відпочить чогось)", - уточнив нардеп.
"Перше голосування. Всього 161 "за". Наразі маєм кризу в Раді", - додав Гончаренко.
Що передувало?
- Напередодні Гончаренко повідомив, що "слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації.
- Також він повідомив, що завтрашнє засідання ВР під загрозою зриву, 60 "Слуг народу" не прийдуть через погрози побиття.
Топ коментарі
+23 Марина Нєчаєва #615993
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+20 Олег Марцінковський #590571
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