Завтрашнє засідання ВР під загрозою зриву, 60 "Слуг народу" не прийдуть через погрози побиття, - Гончаренко

Завтрашнє засідання Верховної Ради під загрозою зриву.

Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Депутати бояться побиття

"Група Слуг та представників інших фракцій (екс ОПЗЖ, Довіра) збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі.

Як я вже писав, завтра плануються провокації в Кварталі стосовно "Слуг народу". Будуть тиснути, щоб вони проголосували закони МВФ", - зазначив Гончаренко.

За його інформацією, наразі близько 60 "Слуг народу" вже відмовились приходити в Раду.

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"По суті, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів", - пояснив він.

Що передувало?

Напередодні Гончаренко повідомив, що "слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації.

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