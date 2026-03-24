Завтрашнє засідання ВР під загрозою зриву, 60 "Слуг народу" не прийдуть через погрози побиття, - Гончаренко
Завтрашнє засідання Верховної Ради під загрозою зриву.
Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Депутати бояться побиття
"Група Слуг та представників інших фракцій (екс ОПЗЖ, Довіра) збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі.
Як я вже писав, завтра плануються провокації в Кварталі стосовно "Слуг народу". Будуть тиснути, щоб вони проголосували закони МВФ", - зазначив Гончаренко.
За його інформацією, наразі близько 60 "Слуг народу" вже відмовились приходити в Раду.
"По суті, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів", - пояснив він.
Що передувало?
Напередодні Гончаренко повідомив, що "слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації.
Будь ласка, зачекайте...
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Але б нехай вони самі собі, але ж то всіх нас накрило, курва...
За штурвал державного упраління дебіли па-пріколу посадили малограмотного, тупого, самозакоханого окацапленого блазня, а на допомогу йому слуг - всіляку шваль і нечисть. Не мішайте їм, кричало бидло, вони вчаться...
За 7 років "навчання" недолугих, наглих і тупих маємо крах державного управління, кровопролитну війну, страхіття обстрілів... Зруйновані, практично, всі державні інституції, починаючи з управління державою, правоохоронних органів і аж до охорони здоров`я і освіти.
Країна "його мрій" то просто руїна, залита людською кров`ю...
Але ж новіє літца! хоть паржьом! ************! прастой парєнь із нарота!...
а чи покаже канал "рада" сам процес масованого синхронного побиття 60 слуг народу?