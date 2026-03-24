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Новини Провалення голосування в Раді
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Завтрашнє засідання ВР під загрозою зриву, 60 "Слуг народу" не прийдуть через погрози побиття, - Гончаренко

Зрив засідання вр

Завтрашнє засідання Верховної Ради під загрозою зриву.

Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Депутати бояться побиття

"Група Слуг та представників інших фракцій (екс ОПЗЖ, Довіра) збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі.

Як я вже писав, завтра плануються провокації в Кварталі стосовно "Слуг народу". Будуть тиснути, щоб вони проголосували закони МВФ", - зазначив Гончаренко.

За його інформацією, наразі близько 60 "Слуг народу" вже відмовились приходити в Раду.

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"По суті, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів", - пояснив він.

Що передувало?

Напередодні Гончаренко повідомив, що "слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації.

Також читайте: Я пропонувала не розпускати фракцію "СН", а вирішити питання з довірою. Вважаю її роботу неефективною, - "слуга" Василевська-Смаглюк

Автор: 

ВР (15185) Гончаренко Олексій (544) Слуга народу (2868)
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Топ коментарі
+21
То вже, на жаль, просто факт: в квітні 19-го "мудрий" наріт здійснив акт суїциду...
Але б нехай вони самі собі, але ж то всіх нас накрило, курва...
За штурвал державного упраління дебіли па-пріколу посадили малограмотного, тупого, самозакоханого окацапленого блазня, а на допомогу йому слуг - всіляку шваль і нечисть. Не мішайте їм, кричало бидло, вони вчаться...
За 7 років "навчання" недолугих, наглих і тупих маємо крах державного управління, кровопролитну війну, страхіття обстрілів... Зруйновані, практично, всі державні інституції, починаючи з управління державою, правоохоронних органів і аж до охорони здоров`я і освіти.
Країна "його мрій" то просто руїна, залита людською кров`ю...
Але ж новіє літца! хоть паржьом! ************! прастой парєнь із нарота!...
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24.03.2026 11:48 Відповісти
+11
Дешева вистава для плебсу
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24.03.2026 11:46 Відповісти
+11
як в старі добрі часи

а чи покаже канал "рада" сам процес масованого синхронного побиття 60 слуг народу?
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24.03.2026 11:48 Відповісти

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