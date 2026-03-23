Я пропонувала не розпускати фракцію "СН", а вирішити питання з довірою. Вважаю її роботу неефективною, - "слуга" Василевська-Смаглюк
Підстав для розпуску фракції "СН" наразі немає, однак довіру всередині фракції теж не вдається відновити попри прагнення окремих депутатів.
Про це нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила у коментарі Цензор.НЕТ.
Заклик Василевської-Смаглюк
Я не пропонувала розійтися, я пропонувала вирішити питання щодо відновлення довіри всередині фракції. З огляду на те, що хтось із чату злив цю переписку комусь із "Євросолідарності", судячи з цього, місія з відновлення довіри поки що є нездійсненою", - заявила депутатка.
Вона вкотре наголосила, що підстав для розпуску фракції "СН" немає і саме це не ставила за мету.
Нинішня робота фракції - неефективна
"Ні, я не пропонувала розпустити фракцію. Якщо розпустити фракцію, то половина депутатів автоматично складає повноваження, бо вони є не мажоритарниками, а списочниками. Звісно, такої мети і закликів не було, але було бажання якимось чином склеїти конструкцію назад, або визначитися з подальшими кроками, адже в такому стані, як є зараз, вважаю роботу неефективною", - наголосила вона.
Нардепка також поінформувала, що наразі працює над двома важливими євроінтеграційними законопроєктами, які потребують збору голосів. Йдеться про законопроєкти про приєднання України до Європейського платіжного простору, а також законопроєкту про кредитну історію.
"Моя робота, яка триває над цими законопроєктами уже не перший рік, мені просто шкода буде власних зусиль, якщо ці законопроєкти будуть відхилені", - пояснила Василевська-Смаглюк.
За її словами, якщо не враховувати факт зливу повідомлення, колеги про фракції загалом конструктивно відреагували на заклик.
Як відреагували "слуги"?
"У нас 30 колег як мінімум підтримали мій заклик зібратися і поговорити. Конструктивна частина монобільшості залишається у більшості. Всі хочуть якогось діалогу і вироблення спільної позиції. Нікому не подобається діюча ситуація", - резюмувала нардепка.
Зазначимо, що нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі скріншот повідомлення від Ольги Василевської-Смаглюк у чаті "Слуг народу", де вона вказала на брак реакції колег на накопичені проблеми в парламенті та всередині самої фракції.
"Бачу, в чаті мертву тишу щодо проблем, які назрівають: відсутність голосувань, відкритої політичної дискусії, відсутність діалогу між групами, загрози блогерів рознести парламент, що може призвести до чергових іміджевих втрат в кращому випадку, а в гіршому - кожен з нас може постраждати фізично десь в себе на окрузі чи біля будівлі ВР. Якщо всі мовчать, ніхто один з одним не говорить, то є два шляхи: Зміна операційного керівництва фракції, яке не справляється з акумуляцією голосів, діалогом та конструктивними діями…, або розходимось? Ну навіщо мучити один одного?" - цитує повідомлення Василевської-Смаглюк Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль