Я пропонувала не розпускати фракцію "СН", а вирішити питання з довірою. Вважаю її роботу неефективною, - "слуга" Василевська-Смаглюк

Підстав для розпуску фракції "СН" наразі немає, однак довіру всередині фракції теж не вдається відновити попри прагнення окремих депутатів.

Про це нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила у коментарі Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заклик Василевської-Смаглюк

Я не пропонувала розійтися, я пропонувала вирішити питання щодо відновлення довіри всередині фракції. З огляду на те, що хтось із чату злив цю переписку комусь із "Євросолідарності", судячи з цього, місія з відновлення довіри поки що є нездійсненою", - заявила депутатка.

Також дивіться: "Слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації, - Гончаренко. ВIДЕО

Вона вкотре наголосила, що підстав для розпуску фракції "СН" немає і саме це не ставила за мету.

Нинішня робота фракції - неефективна

"Ні, я не пропонувала розпустити фракцію. Якщо розпустити фракцію, то половина депутатів автоматично складає повноваження, бо вони є не мажоритарниками, а списочниками. Звісно, такої мети і закликів не було, але було бажання якимось чином склеїти конструкцію назад, або визначитися з подальшими кроками, адже в такому стані, як є зараз, вважаю роботу неефективною", - наголосила вона.

Нардепка також поінформувала, що наразі працює над двома важливими євроінтеграційними законопроєктами, які потребують збору голосів. Йдеться про законопроєкти про приєднання України до Європейського платіжного простору, а також законопроєкту про кредитну історію.

"Моя робота, яка триває над цими законопроєктами уже не перший рік, мені просто шкода буде власних зусиль, якщо ці законопроєкти будуть відхилені", - пояснила Василевська-Смаглюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови фракції "Слуга народу" Ковальчук пояснив, з чим пов’язані проблеми з голосуваннями у Раді

За її словами, якщо не враховувати факт зливу повідомлення, колеги про фракції загалом конструктивно відреагували на заклик.

Як відреагували "слуги"?

"У нас 30 колег як мінімум підтримали мій заклик зібратися і поговорити. Конструктивна частина монобільшості залишається у більшості. Всі хочуть якогось діалогу і вироблення спільної позиції. Нікому не подобається діюча ситуація", - резюмувала нардепка.

Зазначимо, що нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі скріншот повідомлення від Ольги Василевської-Смаглюк у чаті "Слуг народу", де вона вказала на брак реакції колег на накопичені проблеми в парламенті та всередині самої фракції.

"Бачу, в чаті мертву тишу щодо проблем, які назрівають: відсутність голосувань, відкритої політичної дискусії, відсутність діалогу між групами, загрози блогерів рознести парламент, що може призвести до чергових іміджевих втрат в кращому випадку, а в гіршому - кожен з нас може постраждати фізично десь в себе на окрузі чи біля будівлі ВР. Якщо всі мовчать, ніхто один з одним не говорить, то є два шляхи: Зміна операційного керівництва фракції, яке не справляється з акумуляцією голосів, діалогом та конструктивними діями…, або розходимось? Ну навіщо мучити один одного?" - цитує повідомлення Василевської-Смаглюк Гончаренко.