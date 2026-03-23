Новости
Я предлагала не распускать фракцию "СН", а решить вопрос с доверием. Считаю ее работу неэффективной, - "слуга" Василевская-Смаглюк

Василевская-Смаглюк предлагала депутатам разойтись

Оснований для роспуска фракции "СН" пока нет, однако доверие внутри фракции также не удается восстановить, несмотря на стремление отдельных депутатов. 

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

Призыв Василевской-Смаглюк

"Я не предлагала расходиться, я предлагала решить вопрос о восстановлении доверия внутри фракции. Учитывая, что кто-то из чата слил эту переписку кому-то из "Евросолидарности", судя по этому, миссия по восстановлению доверия пока не выполнена", — заявила депутат.

Она в очередной раз подчеркнула, что оснований для роспуска фракции "СН" нет и именно это не ставила своей целью.

Нынешняя работа фракции - неэффективна

"Нет, я не предлагала распустить фракцию. Если распустить фракцию, то половина депутатов автоматически сложит полномочия, потому что они не мажоритарщики, а списочники. Конечно, такой цели и призывов не было, но было желание каким-то образом склеить конструкцию обратно или определиться с дальнейшими шагами, ведь в таком состоянии, как сейчас, считаю работу неэффективной", — подчеркнула она.

Депутат также сообщила, что сейчас работает над двумя важными евроинтеграционными законопроектами, которые требуют сбора голосов. Речь идет о законопроектах о присоединении Украины к Европейскому платежному пространству, а также о законопроекте о кредитной истории.

"Моя работа над этими законопроектами продолжается уже не первый год, мне просто будет жаль собственных усилий, если эти законопроекты будут отклонены", - пояснила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, если не учитывать факт утечки сообщения, коллеги по фракции в целом конструктивно отреагировали на призыв.

Как отреагировали "слуги"?

"У нас как минимум 30 коллег поддержали мой призыв собраться и поговорить. Конструктивная часть монобольшинства остается в большинстве. Все хотят какого-то диалога и выработки общей позиции. Никому не нравится сложившаяся ситуация", - резюмировала нардеп.

Отметим, что нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале скриншот сообщения от Ольги Василевской-Смаглюк в чате "Слуг народа", где она указала на отсутствие реакции коллег на накопившиеся проблемы в парламенте и внутри самой фракции.

"Вижу, в чате мертвая тишина по поводу назревающих проблем: отсутствие голосований, открытой политической дискуссии, отсутствие диалога между группами, угрозы блогеров разнести парламент, что может привести к очередным имиджевым потерям в лучшем случае, а в худшем — каждый из нас может пострадать физически где-то в своем округе или возле здания ВР. Если все молчат, никто друг с другом не разговаривает, то есть два пути: смена оперативного руководства фракции, которое не справляется с аккумуляцией голосов, диалогом и конструктивными действиями…, или расходимся? Ну зачем мучить друг друга?" — цитирует сообщение Василевской-Смаглюк Гончаренко.

ВР (28721) Слуга народа (2650) Василевская-Смаглюк Ольга (64)
Беніна проксі, яка в перші дні війни стверджувала, що кацапи мирних жителів не чіпатимуть і закликала спокійно жити в селі...
Ця "прислуга" закликала українців ,не виходити з квартир,бо росіяни нікого не будуть вбивати--це в перші дні навали фашистів на Київ.
"Робота неефективно" це ще дуже м'яко сказано, якщо у кожного рашистський паспорт під подушкою то це схоже на заплановану ворогом диверсію для шкоди країні!
Це схоже з місцевими закликаторами, закликають до кордонів 91 року в на питання чому саме не йдеш кажуть, чи не беруть чи інвалід чи ще щось😂
Потрібно відряджати депутатів на фронт у службове відрядження, штурмувати посадки. Кожен депутат має відбути місяць на фронті, здійснити кілька бойових виходів в складі штурмових підрозділів на відновлення втрачених позицій, щоб депутати розуміли яка справжня ціна української землі.
Ти виправляєшся! Це дуже добре!
Депутатів не треба відряджати на фронт в посадки.

Депутатів треба початково вибирати з розумних людей, а не з тих, хто пиво тирить по маркетах.

Депутати дуже потрібні для роблення законодавства. Розумні і чесні люди, а не крадії пляшок пива в магазині.

А про фронт, так ти ще всіх нейрохірургів в посадку відправ
Беніна проксі, яка в перші дні війни стверджувала, що кацапи мирних жителів не чіпатимуть і закликала спокійно жити в селі...
показать весь комментарий
23.03.2026 17:33 Ответить
Ця "прислуга" закликала українців ,не виходити з квартир,бо росіяни нікого не будуть вбивати--це в перші дні навали фашистів на Київ.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:34 Ответить
У неї ефективно працював тільки Портнов
Тобто відновити видачу конвертів дупутатам !!! Слуга урода у повному розумінні.
Тільки не читайте оригінал повідомлення - навіщо вам кров із очей....
Клон масейчук...
Це та балаболка, що закликала людей сидіти вдома, що ворог їм нічого не зробить? Почекай ще трішечки, зміниться влада і підеш на нари.
Я предлагаю всех слуг арестовать, судить и отправить на нары на пожизненное.
василевська смаглюк, це робоча сосна, чи занадто страшна і тупа?
Це та вошка, яка казала всім сидіти по хатах... Гори б**дь в пеклі разом з слугами урода....
