Я предлагала не распускать фракцию "СН", а решить вопрос с доверием. Считаю ее работу неэффективной, - "слуга" Василевская-Смаглюк
Оснований для роспуска фракции "СН" пока нет, однако доверие внутри фракции также не удается восстановить, несмотря на стремление отдельных депутатов.
Об этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.
Призыв Василевской-Смаглюк
"Я не предлагала расходиться, я предлагала решить вопрос о восстановлении доверия внутри фракции. Учитывая, что кто-то из чата слил эту переписку кому-то из "Евросолидарности", судя по этому, миссия по восстановлению доверия пока не выполнена", — заявила депутат.
Она в очередной раз подчеркнула, что оснований для роспуска фракции "СН" нет и именно это не ставила своей целью.
Нынешняя работа фракции - неэффективна
"Нет, я не предлагала распустить фракцию. Если распустить фракцию, то половина депутатов автоматически сложит полномочия, потому что они не мажоритарщики, а списочники. Конечно, такой цели и призывов не было, но было желание каким-то образом склеить конструкцию обратно или определиться с дальнейшими шагами, ведь в таком состоянии, как сейчас, считаю работу неэффективной", — подчеркнула она.
Депутат также сообщила, что сейчас работает над двумя важными евроинтеграционными законопроектами, которые требуют сбора голосов. Речь идет о законопроектах о присоединении Украины к Европейскому платежному пространству, а также о законопроекте о кредитной истории.
"Моя работа над этими законопроектами продолжается уже не первый год, мне просто будет жаль собственных усилий, если эти законопроекты будут отклонены", - пояснила Василевская-Смаглюк.
По ее словам, если не учитывать факт утечки сообщения, коллеги по фракции в целом конструктивно отреагировали на призыв.
Как отреагировали "слуги"?
"У нас как минимум 30 коллег поддержали мой призыв собраться и поговорить. Конструктивная часть монобольшинства остается в большинстве. Все хотят какого-то диалога и выработки общей позиции. Никому не нравится сложившаяся ситуация", - резюмировала нардеп.
Отметим, что нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале скриншот сообщения от Ольги Василевской-Смаглюк в чате "Слуг народа", где она указала на отсутствие реакции коллег на накопившиеся проблемы в парламенте и внутри самой фракции.
"Вижу, в чате мертвая тишина по поводу назревающих проблем: отсутствие голосований, открытой политической дискуссии, отсутствие диалога между группами, угрозы блогеров разнести парламент, что может привести к очередным имиджевым потерям в лучшем случае, а в худшем — каждый из нас может пострадать физически где-то в своем округе или возле здания ВР. Если все молчат, никто друг с другом не разговаривает, то есть два пути: смена оперативного руководства фракции, которое не справляется с аккумуляцией голосов, диалогом и конструктивными действиями…, или расходимся? Ну зачем мучить друг друга?" — цитирует сообщение Василевской-Смаглюк Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Депутатів треба початково вибирати з розумних людей, а не з тих, хто пиво тирить по маркетах.
Депутати дуже потрібні для роблення законодавства. Розумні і чесні люди, а не крадії пляшок пива в магазині.
А про фронт, так ти ще всіх нейрохірургів в посадку відправ