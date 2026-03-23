Я предлагала не распускать фракцию "СН", а решить вопрос с доверием. Считаю ее работу неэффективной, - "слуга" Василевская-Смаглюк

Оснований для роспуска фракции "СН" пока нет, однако доверие внутри фракции также не удается восстановить, несмотря на стремление отдельных депутатов.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

Призыв Василевской-Смаглюк

"Я не предлагала расходиться, я предлагала решить вопрос о восстановлении доверия внутри фракции. Учитывая, что кто-то из чата слил эту переписку кому-то из "Евросолидарности", судя по этому, миссия по восстановлению доверия пока не выполнена", — заявила депутат.

Смотрите также: "Слугам народа" угрожают избиением, если они не будут голосовать. Готовятся провокации, - Гончаренко. ВИДЕО

Она в очередной раз подчеркнула, что оснований для роспуска фракции "СН" нет и именно это не ставила своей целью.

Нынешняя работа фракции - неэффективна

"Нет, я не предлагала распустить фракцию. Если распустить фракцию, то половина депутатов автоматически сложит полномочия, потому что они не мажоритарщики, а списочники. Конечно, такой цели и призывов не было, но было желание каким-то образом склеить конструкцию обратно или определиться с дальнейшими шагами, ведь в таком состоянии, как сейчас, считаю работу неэффективной", — подчеркнула она.

Депутат также сообщила, что сейчас работает над двумя важными евроинтеграционными законопроектами, которые требуют сбора голосов. Речь идет о законопроектах о присоединении Украины к Европейскому платежному пространству, а также о законопроекте о кредитной истории.

"Моя работа над этими законопроектами продолжается уже не первый год, мне просто будет жаль собственных усилий, если эти законопроекты будут отклонены", - пояснила Василевская-Смаглюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Ковальчук объяснил, с чем связаны проблемы с голосованиями в Раде

По ее словам, если не учитывать факт утечки сообщения, коллеги по фракции в целом конструктивно отреагировали на призыв.

Как отреагировали "слуги"?

"У нас как минимум 30 коллег поддержали мой призыв собраться и поговорить. Конструктивная часть монобольшинства остается в большинстве. Все хотят какого-то диалога и выработки общей позиции. Никому не нравится сложившаяся ситуация", - резюмировала нардеп.

Отметим, что нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале скриншот сообщения от Ольги Василевской-Смаглюк в чате "Слуг народа", где она указала на отсутствие реакции коллег на накопившиеся проблемы в парламенте и внутри самой фракции.

"Вижу, в чате мертвая тишина по поводу назревающих проблем: отсутствие голосований, открытой политической дискуссии, отсутствие диалога между группами, угрозы блогеров разнести парламент, что может привести к очередным имиджевым потерям в лучшем случае, а в худшем — каждый из нас может пострадать физически где-то в своем округе или возле здания ВР. Если все молчат, никто друг с другом не разговаривает, то есть два пути: смена оперативного руководства фракции, которое не справляется с аккумуляцией голосов, диалогом и конструктивными действиями…, или расходимся? Ну зачем мучить друг друга?" — цитирует сообщение Василевской-Смаглюк Гончаренко.