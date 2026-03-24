У Раді готують план роботи ВР, якщо Україні доведеться воювати "ще три роки", - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський доручив керівникам фракції "Слуга народу" підготувати план роботи парламенту на випадок, якщо Україні доведеться воювати ще три роки.

Про це пише видання УП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Один із очільників "Слуги народу" заявив, що перемовини в тристоронньому форматі швидше за все будуть поставлені на паузу, оскільки жодна зі сторін не готова йти на поступки.

"Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще впродовж одного, двох, трьох років. Займається цим Андрій Мотовиловець (перший заступник керівника фракції "СН"). Він не обмежений часовими рамками, але активно пише план", - сказав співрозмовник.

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Джерела УП у "Слузі народу" кажуть, що наразі тривають перемовини про те, за яких умов фракція могла би працювати в довгостроковій перспективі.

Також у владі працюють над налагодженням взаємодії між різними центрами впливу – урядом і Офісом Президента.

Один із представників команди президента сказав, що після звільнення з ОП Андрія Єрмака у співпраці ОП з парламентом "стало менше інтриг – більше роботи".

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Що передувало?

Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді близько 40 народних депутатів готові скласти мандат. Керівництву фракції "Слуга народу" дедалі складніше збирати голоси за законопроєкти, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

Заступник голови фракції "СН" Ковальчук сказав, що низька результативність голосувань у Верховній Раді України пов’язана передусім із відсутністю належної комунікації з урядом, а не страхом депутатів перед антикорупційними розслідуваннями.

Водночас голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв заявив, що криза голосувань у Раді пов’язана з непопулярними ініціативами Кабміну.

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