2 877 37

В Раде готовят план работы ВР, если Украине придется воевать "еще три года", — СМИ

Слугам поручили готовить план работы ВР на случай еще 3 лет войны

Президент Владимир Зеленский поручил руководителям фракции "Слуга народа" подготовить план работы парламента на случай, если Украине придется воевать еще три года.

Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Один из руководителей "Слуги народа" заявил, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.

"Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Занимается этим Андрей Мотовиловец (первый заместитель руководителя фракции "СН"). Он не ограничен временными рамками, но активно пишет план", - сказал собеседник.

Читайте: "Слуга народа" Корявченков получил приглашение на допрос в НАБУ, — СМИ

Источники УП в "Слуге народа" говорят, что сейчас продолжаются переговоры о том, на каких условиях фракция могла бы работать в долгосрочной перспективе.

Также во власти работают над налаживанием взаимодействия между различными центрами влияния – правительством и Офисом Президента.

Один из представителей команды президента сказал, что после ухода Андрея Ермака из ОП в сотрудничестве ОП с парламентом "стало меньше интриг – больше работы".

Читайте также: Правительство привыкло не обращать внимания на парламент и получать инструкции напрямую от ОП, – нардеп от "Слуг"

Что предшествовало?

  • Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что в Верховной Раде около 40 народных депутатов готовы сложить мандат. Руководству фракции "Слуга народа" становится все сложнее собирать голоса за законопроекты, необходимые для бюджета и выполнения международных обязательств.
  • Заместитель председателя фракции "СН" Ковальчук сказал, что низкая результативность голосований в Верховной Раде Украины связана прежде всего с отсутствием надлежащей коммуникации с правительством, а не страхом депутатов перед антикоррупционными расследованиями.
  • В то же время председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина.

Читайте: Когда кто-то не голосовал за закупку российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, — СМИ

План работ- немедленные перевыборы ВР вопреки }{уйловскому лобби.
24.03.2026 10:03 Ответить
Нічого...... просто будуть ще більше закручувати гайки
24.03.2026 10:04 Ответить
як ще три роки отримувати зарплатню і нігуя не робити...
24.03.2026 10:06 Ответить
цим довбойобав 7 років дерибану України мало було! ще на три продовжили!
24.03.2026 10:08 Ответить
грабувати,щімити,принижувати,хизуватися,знищувати,дерибанити,......все в кращих кольорах українських еліт
24.03.2026 10:08 Ответить
Нарід вимагає повернення "двєтрінєдєлі" і нервово перекладає шампури...
24.03.2026 10:09 Ответить
"Ось такий ви говнокомандувач"©
24.03.2026 10:10 Ответить
Дуже класно живуть нелегітимний президент і нелегітимна в.рада грабуючи українців під патріотичними гаслами, служи дурачок получиш значок..
24.03.2026 10:16 Ответить
Який план? - підживлювати їх грошима - шоб не з"їбалися - от і весь план
24.03.2026 10:18 Ответить
тридцять років мучились з зародками демократії і нарешті Лідор привів країну до диктатури і незмінності влади. Аве, мудрий нарід!
24.03.2026 10:19 Ответить
а як там в Польщі із демократією?
24.03.2026 10:34 Ответить
"ще три роки" Як пережить наступну зиму? ДБ
24.03.2026 10:23 Ответить
Они то переживут. Это все, шо надо знать.
24.03.2026 10:30 Ответить
У меня есть на этот случай класый план, ВСЕХ депутатов на фронт, на самый передний край, если шо, то мы их никогда не забудем...
24.03.2026 10:23 Ответить
а хто відмовиться того повішати перед ВР.
24.03.2026 10:29 Ответить
Можете починати відправляти та вішати. Чого чекаєте?
24.03.2026 11:05 Ответить
Як же ж ці «вигорівші та втомлені» слуги будуть ще три роки працювати?
пункт 1. - Здриснути за кордон.
24.03.2026 10:29 Ответить
У твердо конвертованій валюті.
24.03.2026 10:32 Ответить
приймуть закон про онлайн голосування
24.03.2026 10:47 Ответить
Все просто. Будуть керувати з маям і мальдів, віддаленно.
24.03.2026 11:13 Ответить
До останнього українця.
24.03.2026 10:35 Ответить
"Зробимо все можливе, аби Україні довелось воювати іще три роки"
24.03.2026 10:38 Ответить
Кончені суки і дебіли. Постійно готували людей до міру а тепер різко почали готувати до війни на роки. А не можна було з самого початку плавно ставити країну на військові рельси щоб не рвати всім сраки в авральному режимі? Придурки кончені а не влада
24.03.2026 10:40 Ответить
А яку назву матиме цей план? План перемоги, незламності, стійкості, до останнього українця?
24.03.2026 10:43 Ответить
План аж до зміни тексту гімну України на:
от і вмерла України і слава і воля.
Всім братішкам, із кварталу усміхнулась доля.
Згинули всі українці як роса на сонці,
Запануємо кварталом у своїй сторонці.
24.03.2026 11:08 Ответить
А через 3 роки буде новий план на 3 роки
24.03.2026 10:43 Ответить
читайте між рядків - готується царювання кремлівського скомороха ще на 3 роки, після яких політичну систему України вже неможна буде відрізнити від москальської. Готується цементування антиукраїнської влади слуги кремля. А війна лише фон та привід для обгрунтування.
24.03.2026 10:56 Ответить
А Ви не звертайте увагу на війну.
24.03.2026 11:02 Ответить
довбойоби у 2019 не звертали уваги що обирають президентом кремлівського блазня і бачте в якому кривавому глухому куті опинилась країна яку веде ватноголовий промоскальський ЗЕлений сусанін... позиція голову в пісок не рятує тупоголових страусів від піздюлин
24.03.2026 11:06 Ответить
Сказав потужний німець після гальби доброго пива. Після миски сосисок і газен суп унд потроха вибухнув пукан? Треба з запальничкою обережніше....
24.03.2026 11:09 Ответить
Так і є. Ви праві на 100%.
І так все скоморохи трахнули як міль стару хустку(
24.03.2026 11:09 Ответить
План такий, відкрити МакДональдз прямо у сесійній залі, щоб не встигали зголодніти піклуючись о народові України.
24.03.2026 11:00 Ответить
то ж мирний договір готовий на 90%!!
24.03.2026 11:03 Ответить
Так і є. Мир це війна до скону ...Оруел
24.03.2026 11:10 Ответить
план капкан.
24.03.2026 11:14 Ответить
бедолаги
24.03.2026 11:15 Ответить
 
 