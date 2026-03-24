В Раде готовят план работы ВР, если Украине придется воевать "еще три года", — СМИ

Президент Владимир Зеленский поручил руководителям фракции "Слуга народа" подготовить план работы парламента на случай, если Украине придется воевать еще три года.

Об этом пишет издание УП.

Один из руководителей "Слуги народа" заявил, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.

"Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Занимается этим Андрей Мотовиловец (первый заместитель руководителя фракции "СН"). Он не ограничен временными рамками, но активно пишет план", - сказал собеседник.

Читайте: "Слуга народа" Корявченков получил приглашение на допрос в НАБУ, — СМИ

Источники УП в "Слуге народа" говорят, что сейчас продолжаются переговоры о том, на каких условиях фракция могла бы работать в долгосрочной перспективе.

Также во власти работают над налаживанием взаимодействия между различными центрами влияния – правительством и Офисом Президента.

Один из представителей команды президента сказал, что после ухода Андрея Ермака из ОП в сотрудничестве ОП с парламентом "стало меньше интриг – больше работы".

Читайте также: Правительство привыкло не обращать внимания на парламент и получать инструкции напрямую от ОП, – нардеп от "Слуг"

Что предшествовало?

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что в Верховной Раде около 40 народных депутатов готовы сложить мандат. Руководству фракции "Слуга народа" становится все сложнее собирать голоса за законопроекты, необходимые для бюджета и выполнения международных обязательств.

Заместитель председателя фракции "СН" Ковальчук сказал, что низкая результативность голосований в Верховной Раде Украины связана прежде всего с отсутствием надлежащей коммуникации с правительством, а не страхом депутатов перед антикоррупционными расследованиями.

В то же время председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина.

Читайте: Когда кто-то не голосовал за закупку российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, — СМИ