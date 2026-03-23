Новости
"Слуга народа" Корявченков получил приглашение на допрос в НАБУ, - СМИ

"Слугу" Корявченкова пригласили на допрос в НАБУ: что известно?

Депутата "Слуги народа" Юрия Корявченкова пригласили на допрос в НАБУ по делу о взятках депутатам за голосование.

Об этом пишет издание ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Автор материала напоминает, что за несколько дней до предъявления НАБУ подозрения коллегам Корявченков выехал из Украины.

"Однако, по информации наших источников, друг президента Корявченков все-таки вернулся в Украину, получил приглашение на допрос и заверил детективов, что придет", - говорится в статье.

Читайте: Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения, - СМИ

Что предшествовало?

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

  • Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Юрию Киселю избрали меру пресечения.

Читайте: Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов

Топ комментарии
Підганяйте евакуатор. Юзіка інакше не доставити.
23.03.2026 14:23 Ответить
23.03.2026 14:18 Ответить
Скільки, ж тих друзів у Зеленського?
"Нє імєй сто рублєй..."
23.03.2026 14:19 Ответить
23.03.2026 14:18 Ответить
Просили мама, просили тато і НАБУ просить, щоб ви прийшли до них на допит. 😂😂😂
23.03.2026 14:48 Ответить
Насіров, слідчі прийшли, ставай колупати піч!
23.03.2026 14:54 Ответить
Розширений стільчик знайшли? А то прийдеться навстоячки допитувати Зюзика
23.03.2026 14:59 Ответить
***** - отримав запрошення, як же журналісти добре знають закона.
23.03.2026 14:19 Ответить
КакаяРазніца? Все чесно. Коряченков, кірющенко, єрмак, цукерман, міндіч, шефір та інше. Жодного на призвіще свинарчук.
23.03.2026 14:51 Ответить
Як показав час всі друзі і бізнес- партнери Зеленського виявилися баригами, мародерами, крадунами і зрадниками.
23.03.2026 14:53 Ответить
Скажи, хто твій друг і скажу, хто ти.
23.03.2026 14:56 Ответить
запрошення?батько великий та матка велика запрошують ваас в набу!
23.03.2026 14:25 Ответить
і все одно тупі виборці ще раз хочуть привести до влади свого кумира і шість дефективних менеджерів- крадіїв, злодюг, ворогів держави...
23.03.2026 14:26 Ответить
Це він що - з Іспанії має їхати у Київ???
Ще чого?
Не для того він таскав на широкій спині гравій, на дорожнє крадівництво, щоби зараз за це заітувати.
23.03.2026 14:27 Ответить
боже милостливый, как можно такой свынюкой родиться и физически и морально
23.03.2026 14:35 Ответить
23.03.2026 14:39 Ответить
23.03.2026 14:36 Ответить
це теливо просто бридке і огидне. шобла-*****, зе-бидло
23.03.2026 14:41 Ответить
Його не можна за грати, ми його не прогодуємо....
23.03.2026 14:52 Ответить
Хай краще на волі нас об'їдає.
23.03.2026 14:59 Ответить
Самоскидом приїде?
23.03.2026 15:07 Ответить
Кнурь намародерив руки по лікоть в крові але сидить в Іспанії країна мрії потужного
23.03.2026 15:07 Ответить
клоуни
23.03.2026 15:16 Ответить
Біжи Юзік, біжи
23.03.2026 15:22 Ответить
 
 