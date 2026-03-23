"Слуга народа" Корявченков получил приглашение на допрос в НАБУ, - СМИ
Депутата "Слуги народа" Юрия Корявченкова пригласили на допрос в НАБУ по делу о взятках депутатам за голосование.
Об этом пишет издание ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Автор материала напоминает, что за несколько дней до предъявления НАБУ подозрения коллегам Корявченков выехал из Украины.
"Однако, по информации наших источников, друг президента Корявченков все-таки вернулся в Украину, получил приглашение на допрос и заверил детективов, что придет", - говорится в статье.
Что предшествовало?
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Юрию Киселю избрали меру пресечения.
"Нє імєй сто рублєй..."
Ще чого?
Не для того він таскав на широкій спині гравій, на дорожнє крадівництво, щоби зараз за це заітувати.