"Слуга народа" Корявченков получил приглашение на допрос в НАБУ, - СМИ

Депутата "Слуги народа" Юрия Корявченкова пригласили на допрос в НАБУ по делу о взятках депутатам за голосование.

Об этом пишет издание ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Автор материала напоминает, что за несколько дней до предъявления НАБУ подозрения коллегам Корявченков выехал из Украины.

"Однако, по информации наших источников, друг президента Корявченков все-таки вернулся в Украину, получил приглашение на допрос и заверил детективов, что придет", - говорится в статье.

Читайте: Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения, - СМИ

Что предшествовало?

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Юрию Киселю избрали меру пресечения.

Читайте: Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов