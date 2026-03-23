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"Слуга народу" Корявченков отримав запрошення на допит в НАБУ, - ЗМІ

Слугу Корявченкова запросили на допит в НАБУ: що відомо?

Нардепа "Слуги народу" Юрія Корявченкова запросили на допит в НАБУ у справі про хабарі нардепам за голосування.

Про це пише видання ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Авторка матеріалу нагадує, що за кілька днів до пред'явлення НАБУ підозри колегам Корявченков виїхав із України.

"Однак, за інформацією наших джерел, друг президента Корявченков усе-таки повернувся до України, отримав запрошення на допит і запевнив детективів, що прийде", - йдеться в статті.

Читайте: Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування "слузі народу" Кісєлю обрали запобіжний захід, - ЗМІ

Що передувало?

Читайте: Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ. Список скандалістів

Автор: 

НАБУ (5753) ВР (15184) Корявченков Юрій (51)
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Топ коментарі
+30
Підганяйте евакуатор. Юзіка інакше не доставити.
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23.03.2026 14:23 Відповісти
+25
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23.03.2026 14:18 Відповісти
+20
Просили мама, просили тато і НАБУ просить, щоб ви прийшли до них на допит. 😂😂😂
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23.03.2026 14:48 Відповісти

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