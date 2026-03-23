"Слуга народу" Корявченков отримав запрошення на допит в НАБУ, - ЗМІ
Нардепа "Слуги народу" Юрія Корявченкова запросили на допит в НАБУ у справі про хабарі нардепам за голосування.
Про це пише видання ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Авторка матеріалу нагадує, що за кілька днів до пред'явлення НАБУ підозри колегам Корявченков виїхав із України.
"Однак, за інформацією наших джерел, друг президента Корявченков усе-таки повернувся до України, отримав запрошення на допит і запевнив детективів, що прийде", - йдеться в статті.
Що передувало?
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
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Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування "слузі народу" Юрію Кісєлю обрали запобіжний захід.
Топ коментарі
+30 Gary Grant
показати весь коментар23.03.2026 14:23 Відповісти Посилання
+25 Петрик Похмільський
показати весь коментар23.03.2026 14:18 Відповісти Посилання
+20 Тиха Вода #607592
показати весь коментар23.03.2026 14:48 Відповісти Посилання
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