"Слуга народу" Корявченков отримав запрошення на допит в НАБУ, - ЗМІ

Нардепа "Слуги народу" Юрія Корявченкова запросили на допит в НАБУ у справі про хабарі нардепам за голосування.

Про це пише видання ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Авторка матеріалу нагадує, що за кілька днів до пред'явлення НАБУ підозри колегам Корявченков виїхав із України.

"Однак, за інформацією наших джерел, друг президента Корявченков усе-таки повернувся до України, отримав запрошення на допит і запевнив детективів, що прийде", - йдеться в статті.

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Що передувало?

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування "слузі народу" Юрію Кісєлю обрали запобіжний захід.

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