Новости Провал голосования в Раде
Завтрашнее заседание ВР под угрозой срыва, 60 "Слуг народа" не придут из-за угроз избиения, - Гончаренко

Срыв заседания ВР

Завтрашнее заседание Верховной Рады находится под угрозой срыва.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Депутаты боятся избиений

"Группа "Слуг" и представители других фракций (экс-ОПЗЖ, "Доверие") собираются не приходить в Раду из-за угроз избиения и провокаций, которые готовятся против них в Правительственном квартале.

Как я уже писал, завтра планируются провокации в Квартале в отношении "Слуг народа". Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ", - отметил Гончаренко.

По его информации, на данный момент около 60 "Слуг народа" уже отказались приходить в Раду.

"По сути, может быть ситуация, когда в Раде не будет 226 зарегистрированных голосов", - пояснил он.

Что предшествовало?

Накануне Гончаренко сообщил, что "слугам народа" угрожают избиением, если они не будут голосовать. Готовятся провокации.

+10
То вже, на жаль, просто факт: в квітні 19-го "мудрий" наріт здійснив акт суїциду...
Але б нехай вони самі собі, але ж то всіх нас накрило, курва...
За штурвал державного упраління дебіли па-пріколу посадили малограмотного, тупого, самозакоханого окацапленого блазня, а на допомогу йому слуг - всіляку шваль і нечисть. Не мішайте їм, кричало бидло, вони вчаться...
За 7 років "навчання" недолугих, наглих і тупих маємо крах державного управління, кровопролитну війну, страхіття обстрілів... Зруйновані, практично, всі державні інституції, починаючи з управління державою, правоохоронних органів і аж до охорони здоров`я і освіти.
Країна "його мрій" то просто руїна, залита людською кров`ю...
Але ж новіє літца! хоть паржьом! ************! прастой парєнь із нарота!...
24.03.2026 11:48 Ответить
+9
Дешева вистава для плебсу
24.03.2026 11:46 Ответить
+7
як в старі добрі часи

а чи покаже канал "рада" сам процес масованого синхронного побиття 60 слуг народу?
24.03.2026 11:48 Ответить
Будуть роздавати *********? - хоть і боляче але дістанеться всім
24.03.2026 11:33 Ответить
У конвертах!!!...
24.03.2026 11:35 Ответить
По марахфону. Чи даремно гроші платили масійчучці?
24.03.2026 12:02 Ответить
а де саме в урядовому кварталі і о котрій годині? -а той шо на бульдозері -підїде?-бо дуже вже руки чешуться.
24.03.2026 12:27 Ответить
Вони більше, на трускавецьких самокатах та з велосипедом, якого той zEпоц швирнув на сцені, як воно сказало: - Ось вам ваша Україна.
24.03.2026 12:57 Ответить
На фронт цих сцикунів, щоб показати їм що таке страшно.
24.03.2026 11:33 Ответить
Разместите по дороге пухлые конверты,они как звери придут на запах.
24.03.2026 11:34 Ответить
Зняти з фронту бригаду Лють для забезпечення конституційного ладу на території Урядового кварталу. До речі вже давно треба було, а то розпоясалися кацапські агенти!
24.03.2026 11:36 Ответить
лють- то мвс? ну ну ))
24.03.2026 12:23 Ответить
Завтра будьєт зделано. Вангую.
24.03.2026 12:58 Ответить
Будуть пізжені конвертами при проході коридором ганьби.
24.03.2026 11:39 Ответить
Що за кіно починає гратись?!
І ким*?!
І чому?!
24.03.2026 11:42 Ответить
Починає гратися нове зелене кіно, у якому найвеличніший лідор племені веде нас у світле майбутнє, але йому на перешкоді стоять потворні депутати із верховної ради (з партії "слуга народу", до речі, яку він привів у Раху), яких трба покарати "священним народним гнівом" (або принаймні гнівом того 73% лайна, яке у 2019 привело це плем'я до влади).
24.03.2026 11:50 Ответить
може і краще що не прийдуть,меньше приймуть для нас тухлої дичини.......податки,обмеження,виправдовування антиконституційних дій мерзотниками......так вони безпечніші для країни та простих громадян
24.03.2026 11:52 Ответить
це добре, хоч не проголосують за закон про підвищення податків
24.03.2026 11:43 Ответить
Пусть в Трускавец киздуют, или лучше сразу в свою парашу.
24.03.2026 11:46 Ответить
Це правда. Зеленьський влаштовує цю виставу, що б не приймати жодних законів щодо зменшення коррупції.
24.03.2026 12:02 Ответить
Підвищать і без закону
24.03.2026 11:46 Ответить
Краще пізніше, ніж ніколи.
Потрібно було пи* дити цих слуг з першого дня.
Зараз вже може б і нову Раду вибрали, після того як ці або видохли, або потікали.
24.03.2026 11:52 Ответить
Я думаю якщо повністю слугу наріда вилучити з ВР но для України точно нічого не зміниться, почніть з опи.
24.03.2026 11:54 Ответить
Тобто один Гончаренко може побити 60 слуг? Оце Ван Дам!!
24.03.2026 12:01 Ответить
Якщо бажаєш і тобі вріже
24.03.2026 12:03 Ответить
Треба мабуть тікати
24.03.2026 12:33 Ответить
У протистоянні "президент -- верхновна рада" суспільству вигідніше стояти на боці депутатів. Це безпечніше для країни. Владний орган з великою кількістю неадекватів (але і з адекватами у своєму складі) безпечніший, ніж один неадекват з необмеженою владою. Тож суспільству не треба вестися на популістське цькування Верховної Ради з боку президента та його ОПи. Перед нами банальне намагання перекласти відповідальність за корупцію та мародерство з оточення президента на депутатів (будь-якої масті).
24.03.2026 12:04 Ответить
Шапіто95
24.03.2026 12:09 Ответить
Слуги наріду це мабуть найбільш проросійська партія в історії України типо "патріотів у вишиванках" у кожного рашистський паспорт, чим партія регіонів, нарід ви бачили за що голосували?
24.03.2026 12:12 Ответить
Заходиш в будівлю парламентських комітетів на Садовій 3а, переходиш критим корилором в будівлю Садова, 3, далі знову критим коридором в будівлю на Грушевського, 18/2 і підземним тонелем в будівлю Ради. Де там їх мали побити? Хіба що хлопці з УДО?
24.03.2026 13:00 Ответить
Квартал рулить! Це треба ж до такого додуматися. Влаштувати шоу, щоб видавити з народу емоції співчуття та жалю.)
24.03.2026 13:02 Ответить
 
 