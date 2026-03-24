Завтрашнее заседание ВР под угрозой срыва, 60 "Слуг народа" не придут из-за угроз избиения, - Гончаренко
Завтрашнее заседание Верховной Рады находится под угрозой срыва.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Депутаты боятся избиений
"Группа "Слуг" и представители других фракций (экс-ОПЗЖ, "Доверие") собираются не приходить в Раду из-за угроз избиения и провокаций, которые готовятся против них в Правительственном квартале.
Как я уже писал, завтра планируются провокации в Квартале в отношении "Слуг народа". Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ", - отметил Гончаренко.
По его информации, на данный момент около 60 "Слуг народа" уже отказались приходить в Раду.
"По сути, может быть ситуация, когда в Раде не будет 226 зарегистрированных голосов", - пояснил он.
Что предшествовало?
Накануне Гончаренко сообщил, что "слугам народа" угрожают избиением, если они не будут голосовать. Готовятся провокации.
а чи покаже канал "рада" сам процес масованого синхронного побиття 60 слуг народу?
І ким*?!
І чому?!
Але б нехай вони самі собі, але ж то всіх нас накрило, курва...
За штурвал державного упраління дебіли па-пріколу посадили малограмотного, тупого, самозакоханого окацапленого блазня, а на допомогу йому слуг - всіляку шваль і нечисть. Не мішайте їм, кричало бидло, вони вчаться...
За 7 років "навчання" недолугих, наглих і тупих маємо крах державного управління, кровопролитну війну, страхіття обстрілів... Зруйновані, практично, всі державні інституції, починаючи з управління державою, правоохоронних органів і аж до охорони здоров`я і освіти.
Країна "його мрій" то просто руїна, залита людською кров`ю...
Але ж новіє літца! хоть паржьом! ************! прастой парєнь із нарота!...
Потрібно було пи* дити цих слуг з першого дня.
Зараз вже може б і нову Раду вибрали, після того як ці або видохли, або потікали.