Завтрашнее заседание ВР под угрозой срыва, 60 "Слуг народа" не придут из-за угроз избиения, - Гончаренко

Завтрашнее заседание Верховной Рады находится под угрозой срыва.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Депутаты боятся избиений

"Группа "Слуг" и представители других фракций (экс-ОПЗЖ, "Доверие") собираются не приходить в Раду из-за угроз избиения и провокаций, которые готовятся против них в Правительственном квартале.

Как я уже писал, завтра планируются провокации в Квартале в отношении "Слуг народа". Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ", - отметил Гончаренко.

По его информации, на данный момент около 60 "Слуг народа" уже отказались приходить в Раду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде готовят план работы ВР, если Украине придется воевать "еще три года", - СМИ

"По сути, может быть ситуация, когда в Раде не будет 226 зарегистрированных голосов", - пояснил он.

Что предшествовало?

Накануне Гончаренко сообщил, что "слугам народа" угрожают избиением, если они не будут голосовать. Готовятся провокации.

Читайте также: Я предлагала не распускать фракцию "СН", а решить вопрос с доверием. Считаю ее работу неэффективной, - "слуга" Василевская-Смаглюк