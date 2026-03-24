"Слуга народу" проведе внутрішню роботу. Малими групами зустрічатимемось з головою фракції, - Кравчук

"Слуга народу" проведе внутрішню роботу щодо поточної ситуації у фракції.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

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"Але на те вона і внутрішня робота, щоб не проводити її публічно чи заради якогось піару. Ми певними малими групами зустрічатимемося з головою фракції, обговорюватимемо поточні питання, зокрема і щодо великого відставання у голосуванні по Ukraine Facility. Але ж ця дискусія для усього парламенту, а не лише для нашої фракції. Мені здається, такі важливі питання, від яких залежить нормальне існування держави, не може бути винятково питанням однієї фракції", - зазначила вона.

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Кравчук зізналася, що не може підтвердити інформацію про те, що 60 членів "Слуги народу" хочуть скласти мандати.

"Я точно не знаю про таку кількість народних депутатів. Поки що заяву написала тільки колега Дар’я Володіна з абсолютно виправданих, особистих причин. Вона була обрана за списком, тож замість неї зайде наступний депутат. Тому це не матиме вплив на кількість парламентарів у монобільшості. Загалом, як кажуть, ситуація складна, але контрольована", - зауважила народна депутатка.

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Коментуючи інформацію про те, що депутатам погрожують побиттям, коли вони прямуватимуть до Верховної Ради через Урядовий портал, вона наголосила:

"Будь-які погрози на адресу парламентарів є неприпустимими. Я негативно ставлюся до погроз, які стосуються роботи єдиного законодавчого органу України не лише у воєнний час, а загалом. Хоч і словесні, але це все ж атаки на державну інституцію. Дуже погано, коли із парламенту намагаються зробити внутрішнього ворога. Звичайно, є свобода слова, але ж так само є питання функціонування і безпеки Верховної Ради. До речі, нагадаю, що Урядовий портал - це не лише про Верховну Раду. Бо на його території ще знаходяться і Офіс президента, і Кабінет Міністрів".

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Кравчук також розказала, що не помітила сьогодні збільшення кількості правоохоронців в Урядовому кварталі:

"Я ввечері виходила і пішки йшла через блокпост, адже через тривогу наші машини не виїжджали, то прямувала до метро. Нічого такого додаткового не помітила. Але не виключаю, що через нагнітання ситуації в інформпросторі можуть бути посилені заходи безпеки".

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