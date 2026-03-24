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Новини Провалення голосування в Раді
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Рада не зібралась: без розгляду лишилися реформи ДБР, НКРЕКП і програми МВФ та Світового банку, - Радіна

ВРУ не провела засідання: ключові реформи та законопроєкти зависли

Верховна Рада України 24 березня не провела заплановане пленарне засідання, хоча на порядку денному залишалася низка важливих законопроєктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільниця комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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Голова антикорупційного комітету наголосила, що парламент має достатньо роботи, зокрема щодо документів, виконання яких є частиною міжнародних зобов’язань України.

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Які законопроєкти залишилися без розгляду

Серед ключових ініціатив, які не були винесені до зали, Радіна назвала:

– законопроєкт №13602 щодо реформи Державного бюро розслідувань;
– №14327-1 про перезапуск Держфінмоніторингу та інтеграцію з SEPA;
– №14282 про реформування НКРЕКП, від якої залежить отримання Україною 273 млн євро;
– №14012 щодо формування Дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати;
– №13435 про оцінку майна, який пов’язаний із зобов’язаннями перед МВФ.

За словами депутатки, цей перелік не є вичерпним і може бути значно ширшим.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів. За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.

Гончаренко заявив, що у разі масової неявки парламент може не зібрати мінімально необхідні 226 голосів для роботи, що фактично паралізує ухвалення рішень. Він також пов’язував можливі провокації з тиском на депутатів щодо голосування за законопроєкти, пов’язані з міжнародними фінансовими зобов’язаннями України.

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Автор: 

ВР (15185) законопроєкт (3746)
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Топ коментарі
+31
Впевнений на 100%,якби не ця ЗЕлена наволочь такої війни не було.ЗЕленський зібрав все гівно,весь непотріб,зробив їх "Слугами".Серед цього контингенту більшість корупціонери,хабарники,українофоби,зрадники.Український народ розплачується за помилку 2019 року.
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24.03.2026 16:28 Відповісти
+21
За що ці виродки зарплати отримують?
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24.03.2026 16:08 Відповісти
+18
люди не ведіться на цю куйню, під цими всіма зеленими реформами це суттєве підвищення податків і податки на посилки!
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24.03.2026 16:10 Відповісти

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