2 621 33

Рада не собралась: без рассмотрения остались реформы ГБР, НКРЭКП и программы МВФ и Всемирного банка, - Радина

ВРУ не провела заседание: ключевые реформы и законопроекты зависли

24 марта Верховная Рада Украины не провела запланированное пленарное заседание, хотя в повестке дня оставался ряд важных законопроектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Председатель антикоррупционного комитета подчеркнула, что у парламента достаточно работы, в частности по документам, выполнение которых является частью международных обязательств Украины.

Какие законопроекты остались без рассмотрения

Среди ключевых инициатив, которые не были вынесены в зал, Радина назвала:

– законопроект №13602 о реформе Государственного бюро расследований;
– №14327-1 о перезапуске Госфинмониторинга и интеграции с SEPA;
– №14282 о реформировании НКРЭКП, от которого зависит получение Украиной 273 млн евро;
– №14012 о формировании Консультативной группы экспертов для отбора членов Счетной палаты;
– №13435 об оценке имущества, связанной с обязательствами перед МВФ.

По словам депутата, этот перечень не является исчерпывающим и может быть значительно шире.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтрашнее заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов. По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.

Гончаренко заявил, что в случае массовой неявки парламент может не собрать минимально необходимые 226 голосов для работы, что фактически парализует принятие решений. Он также связывал возможные провокации с давлением на депутатов в отношении голосования за законопроекты, связанные с международными финансовыми обязательствами Украины.

ВР (28727) законопроект (3211)
Топ комментарии
+10
Впевнений на 100%,якби не ця ЗЕлена наволочь такої війни не було.ЗЕленський зібрав все гівно,весь непотріб,зробив їх "Слугами".Серед цього контингенту більшість корупціонери,хабарники,українофоби,зрадники.Український народ розплачується за помилку 2019 року.
24.03.2026 16:28 Ответить
+8
За що ці виродки зарплати отримують?
24.03.2026 16:08 Ответить
+8
люди не ведіться на цю куйню, під цими всіма зеленими реформами це суттєве підвищення податків і податки на посилки!
24.03.2026 16:10 Ответить
24.03.2026 16:08 Ответить
я не знаю де там інші депутати, а от що депутат слуг народу Юрченко пішов красти пиво з супермаркета я впевнений
24.03.2026 16:08 Ответить
здається, панове, що без виборів нам таки не обійтись !

голобородько однозначно наполягає...

.
24.03.2026 16:09 Ответить
це ж що виходить,верхівка владної вертикалі бунтує??
24.03.2026 16:10 Ответить
24.03.2026 16:10 Ответить
Навіщо взагалі ця слуга народу якщо функції вона не виконує? Може в окопи?
24.03.2026 16:14 Ответить
Як це не зібрались? - ТЦК на них немає
24.03.2026 16:16 Ответить
судити за саботаж і зраду присяги
24.03.2026 16:17 Ответить
ти за те щоб тобі податки підняли!?
24.03.2026 16:19 Ответить
а ти за те щоб Україна розвалилась безлегітимної влади?
24.03.2026 16:21 Ответить
чого питанням на питання відповідаєш
24.03.2026 16:22 Ответить
мені так подобається
24.03.2026 16:25 Ответить
Раду розігнати.
24.03.2026 16:18 Ответить
ні ні ні .. Раду посадити )

і по кожному суд
24.03.2026 16:21 Ответить
це називається просто - САБОТАЖ та ДИВЕРСІЯ Zельоних Гнид проти України що у війні
24.03.2026 16:22 Ответить
Це зветься "БУМЕРАНГ" Мовою оригіналу - "Ты помнишь, как все начиналось". Так і булавц з ланцюгом незабаром відберуть
24.03.2026 16:44 Ответить
Раніше депутати просто прогулювали, а тепер бастують.
24.03.2026 16:26 Ответить
24.03.2026 16:28 Ответить
Він їх зробив своїми слугами, а не народними. Як і все керівництво країною. Призначав не професійних фахівців, а тільки вірних і підпорядкованих йому
24.03.2026 17:19 Ответить
А ЗЄ та Свириденко доручають кому попало шукати гроші.
З слугами, що вже навіть не можуть голими сувати, ви їх знайдете. Ага. 😁
24.03.2026 16:30 Ответить
Зарплати собі підвищили, військовим - ні. У військових нема ані вихідних, ані відпусток, а ця ******* хоче ходить на роботу - хоче не ходить, і відпусток 3 місяці. Може розігнати це їбане кодло років на 10-15?
24.03.2026 16:30 Ответить
який пов'язаний із зобов'язаннями перед МВФ

Рада ніяких дибільних обіцянок не давала мвф. Давали кабмін. От хай кабін і цілуются далі в ясна з цім сцаним мвф.
24.03.2026 16:38 Ответить
як не дивно "слугинароду" трохи люди (сам в шоці), й раптом з'ясовується, що їм не завжди подобається бути свійськими тваринами згодними на натискання кнопок за командою, згодними на нескінченні приниження вже не тільки від самого зеленського, а й від його йорків а-ля петров чи золкін.
24.03.2026 16:40 Ответить
24.03.2026 16:47 Ответить
Вони дупою відчувають, що це важливі закони, тому хочуть підзаробити шантажем.
Чекають на конверти.
24.03.2026 16:52 Ответить
Рада закрыта, ВСЕ ушли на фронт...
24.03.2026 16:59 Ответить
На буковельський.
24.03.2026 17:18 Ответить
Що ж, це цілком очікувана реакція зелених депутатів на погрози ВР з боку банкової. Правда, більш адекватною була б відставка зеленою більшістю цього недолугого уряду аспірантів та обрання команди фахівців. Це суттєво би підірвало монархічно-популістичні замашки лідора і відновило би належне управління державою.
24.03.2026 16:59 Ответить
зеленському треба ,піти у відставку ,передати керивницьтво державою ,комітету нацзахисту , ця рада вже зрозуміла шо він фсбешне казазок ,і підставляє їх...кажуть , шо деякі вже і гроші нехочуть ...скоро їм прийдеться серйозно захищатися від 🤡 ...законою недовірою ...
24.03.2026 17:12 Ответить
Все ж таки прийдеться зеленському зняти корону з голови і піти до Порошенка на поклон формувати нову демократичну більшість--чи не зніме ?як думаєте?
24.03.2026 17:33 Ответить
Дпармоїдів пора коротити хочаб на сотню, тимбільше, що користі від них - 0 !
24.03.2026 17:37 Ответить
 
 