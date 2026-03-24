Рада не собралась: без рассмотрения остались реформы ГБР, НКРЭКП и программы МВФ и Всемирного банка, - Радина

24 марта Верховная Рада Украины не провела запланированное пленарное заседание, хотя в повестке дня оставался ряд важных законопроектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Председатель антикоррупционного комитета подчеркнула, что у парламента достаточно работы, в частности по документам, выполнение которых является частью международных обязательств Украины.

Какие законопроекты остались без рассмотрения

Среди ключевых инициатив, которые не были вынесены в зал, Радина назвала:

– законопроект №13602 о реформе Государственного бюро расследований;

– №14327-1 о перезапуске Госфинмониторинга и интеграции с SEPA;

– №14282 о реформировании НКРЭКП, от которого зависит получение Украиной 273 млн евро;

– №14012 о формировании Консультативной группы экспертов для отбора членов Счетной палаты;

– №13435 об оценке имущества, связанной с обязательствами перед МВФ.

По словам депутата, этот перечень не является исчерпывающим и может быть значительно шире.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтрашнее заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов. По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.

Гончаренко заявил, что в случае массовой неявки парламент может не собрать минимально необходимые 226 голосов для работы, что фактически парализует принятие решений. Он также связывал возможные провокации с давлением на депутатов в отношении голосования за законопроекты, связанные с международными финансовыми обязательствами Украины.

