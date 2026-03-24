"Слуга народа" проведет внутреннюю работу. Небольшими группами будем встречаться с главой фракции, — Кравчук

"Слуга народа" проведет внутреннюю работу по текущей ситуации во фракции.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Но это и есть внутренняя работа, чтобы не проводить ее публично или ради какого-то пиара. Мы небольшими группами будем встречаться с председателем фракции, обсуждать текущие вопросы, в частности и относительно большого отставания в голосовании по Ukraine Facility. Но ведь эта дискуссия для всего парламента, а не только для нашей фракции. Мне кажется, такие важные вопросы, от которых зависит нормальное существование государства, не могут быть исключительно вопросом одной фракции", — отметила она.

Кравчук призналась, что не может подтвердить информацию о том, что 60 членов "Слуги народа" хотят сложить мандаты.

"Я точно не знаю о таком количестве народных депутатов. Пока что заявление написала только коллега Дарья Володина по абсолютно оправданным, личным причинам. Она была избрана по списку, поэтому вместо нее зайдет следующий депутат. Поэтому это не повлияет на количество парламентариев в монобольшинстве. В целом, как говорится, ситуация сложная, но контролируемая", — отметила народный депутат.

Комментируя информацию о том, что депутатам угрожают избиением, когда они будут направляться в Верховную Раду через Правительственный портал, она подчеркнула:

"Любые угрозы в адрес парламентариев недопустимы. Я негативно отношусь к угрозам, касающимся работы единственного законодательного органа Украины не только в военное время, но и в целом. Хотя и словесные, но это все же атаки на государственную институцию. Очень плохо, когда из парламента пытаются сделать внутреннего врага. Конечно, есть свобода слова, но ведь так же есть вопросы функционирования и безопасности Верховной Рады. Кстати, напомню, что Правительственный портал — это не только о Верховной Раде. Ведь на его территории еще находятся и Офис президента, и Кабинет Министров".

Кравчук также рассказала, что не заметила сегодня увеличения количества правоохранителей в Правительственном квартале:

"Я вечером выходила и пешком шла через блокпост, ведь из-за тревоги наши машины не выезжали, поэтому направлялась к метро. Ничего такого дополнительного не заметила. Но не исключаю, что из-за нагнетания ситуации в информационном пространстве могут быть усилены меры безопасности".

