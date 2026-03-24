Ситуация в Раде под контролем, работаем над возвращением к привычному режиму, — "слуга народа" Арахамия

арахамія

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя кризис в Верховной Раде, заявил, что ситуация на данный момент находится "под контролем".

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Что говорят в "Слуге народа"?

Он отметил, что общество привыкло, что "этот парламент работает как часы", и сейчас ведется работа над возвращением к такому режиму.

"Да, есть определенные трудности, и мы их озвучивали, но ситуация под контролем, и, как мы уже говорили, ведется работа, чтобы Верховная Рада вернулась к тому режиму работы, к которому привыкло общество", — говорит он.

Арахамия подчеркивает, что для исправления ситуации нужно работать на всех уровнях. По его словам, "ситуация тяжелая по всему парламенту", но "Слуга народа" больше всего влияет на результаты голосований.

Он добавил, что в парламенте будут работать в группах, изучать мнения коллег и формировать видение того, как двигаться дальше.

Улучшение сотрудничества с правительством

Также депутат рассказал, что ведется работа над улучшением сотрудничества Рады и правительства Юлии Свириденко. Он выразил надежду, что в этом вопросе "все настроены максимально конструктивно".

Кроме того, по словам Арахамии, парламент справлялся со своей работой с 2019 года, в частности когда начались пандемия и полномасштабная война. Он добавил, что "ни один предыдущий парламент не работал в подобных условиях".

Обращение к журналистам

Глава фракции попросил представителей СМИ "не драматизировать события в парламенте".

"Отдельная просьба к журналистам, которые тоже живут в этой стране, — не прибегать к преувеличениям в оценке ситуации, опираясь на эфемерные заявления нескольких депутатов-блогеров. Потому что нравится кому-то этот парламент или нет — внутри страны мы точно все как граждане найдем общий язык. Важно то, как сегодня этой информацией манипулирует враг", — добавил Арахамия.

  • Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтрашнее заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов.
  • По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.

ВР (28727) Арахамия Давид (976)
Вони згодні мабуть отак роками працювати "в звичному режимі" звісно ж, родичів депутатів, чи дітей в окопі з нема.
24.03.2026 18:49 Ответить
Свириденко з міндічем та урядовцями, ставили свої «грошові шламбауми», а стефанчук з корнієнком і абрахамієм, ставлять свої «шлахмбауми» у ВРУ!! Паралічна влада у зеленського, а не Українців!!
Захисники України прийдуть до Урядового кварталу і зроблять дієву люстрацію, прямо в Марїнському парку!!! Аброхамія і корнієнко з стефанчуками, знають це!!!!
Армія! Мова! Віра!!
24.03.2026 19:01 Ответить
Наш постріл усюди поспів.
24.03.2026 18:49 Ответить
Цікаво, як будуть змушувати холопів виконувати забаганки царя? Конвертами чи відвертими погрозами, як у будь-якому поважному бандустані?
24.03.2026 18:49 Ответить
Арахамія це той що запевняв не потрібно панікувати, Росія не буде нападати, все під контролем?
24.03.2026 18:52 Ответить
Підвезли кеш?
24.03.2026 18:53 Ответить
чому макака не в зоопарку?
24.03.2026 18:54 Ответить
та як вам сказати....

24.03.2026 19:04 Ответить
Вигнали за дебілізм та вигляд, який ганьбить мавп'ячу спільноту!
24.03.2026 19:05 Ответить
А може за несплату аліментів!
24.03.2026 19:06 Ответить
Что это за режим,конверты от казнокрадов в обмен на голосование в интересах этих казнокрадов?
24.03.2026 18:57 Ответить
Зільона шобла казнокрадів розбігається хто куди !
24.03.2026 18:59 Ответить
Шоблотітанік служок, пішов на дно у ВРУ!! Музичка ЩЕ грає, а корабельні соски, Уже шукають нових папіків… на послиць???
24.03.2026 19:03 Ответить
Так ви ж там судячи з сьогоднішньої статті на уп дали разнарядку готовити дупутатів к батогу і ще на одне коло війни заводити у три роки.
То звістно шо вам потрібно шоб усе було під "контролем". Особливо бабулети
24.03.2026 19:03 Ответить
обіцяний мордобой слуг відміняється, всіх пробачили, тепер до парламентського буфету вхід безпечний.
24.03.2026 19:08 Ответить
"Ми контролюємо кожного депутата від Слуги Народу!
Когось конвертами, а когось кримінальними справами!"- З любов'ю, Давид з Сочі.

"А какая разніца!" - підтримав Арахамію президент України Володимир Зеленський.
24.03.2026 19:11 Ответить
 
 