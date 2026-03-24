Ситуация в Раде под контролем, работаем над возвращением к привычному режиму, — "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя кризис в Верховной Раде, заявил, что ситуация на данный момент находится "под контролем".

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в "Слуге народа"?

Он отметил, что общество привыкло, что "этот парламент работает как часы", и сейчас ведется работа над возвращением к такому режиму.

"Да, есть определенные трудности, и мы их озвучивали, но ситуация под контролем, и, как мы уже говорили, ведется работа, чтобы Верховная Рада вернулась к тому режиму работы, к которому привыкло общество", — говорит он.

Арахамия подчеркивает, что для исправления ситуации нужно работать на всех уровнях. По его словам, "ситуация тяжелая по всему парламенту", но "Слуга народа" больше всего влияет на результаты голосований.

Он добавил, что в парламенте будут работать в группах, изучать мнения коллег и формировать видение того, как двигаться дальше.

Улучшение сотрудничества с правительством

Также депутат рассказал, что ведется работа над улучшением сотрудничества Рады и правительства Юлии Свириденко. Он выразил надежду, что в этом вопросе "все настроены максимально конструктивно".

Кроме того, по словам Арахамии, парламент справлялся со своей работой с 2019 года, в частности когда начались пандемия и полномасштабная война. Он добавил, что "ни один предыдущий парламент не работал в подобных условиях".

Обращение к журналистам

Глава фракции попросил представителей СМИ "не драматизировать события в парламенте".

"Отдельная просьба к журналистам, которые тоже живут в этой стране, — не прибегать к преувеличениям в оценке ситуации, опираясь на эфемерные заявления нескольких депутатов-блогеров. Потому что нравится кому-то этот парламент или нет — внутри страны мы точно все как граждане найдем общий язык. Важно то, как сегодня этой информацией манипулирует враг", — добавил Арахамия.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтрашнее заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за возможного отсутствия значительной части народных депутатов.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, около 60 представителей фракции "Слуга народа" и отдельные депутаты других групп рассматривали вариант не появляться в сессионном зале из-за угроз физической расправы и подготовки провокаций в правительственном квартале.

