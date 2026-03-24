Ситуація в Раді під контролем, працюємо над поверненням до звичного режиму, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи кризу у Верховній Раді, заявив, що ситуація станом на зараз перебуває "під контролем".

Про це він сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у "Слузі народу"?

Він зазначив, що суспільство звикло, що "цей парламент працює як годинник", і зараз ведеться робота над поверненням до такого режиму.

"Так, є певні труднощі, і ми їх озвучували, але ситуація під контролем, і як ми уже говорили, ведеться робота, щоб Верховна Рада повернулася до того режиму роботи, до якого звикло суспільство", - каже він.

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Арахамія наголошує, що для виправлення ситуації потрібно працювати на всіх рівнях. За його словами, "ситуація важка по всьому парламенту", але "Слуга Народу" найбільше впливає на результати голосувань.

Він додав, що у парламенті працюватимуть в групах, будуть вивчати думки колег та формувати бачення того, як рухатись далі.

Покращення співпраці з урядом

Також депутат розповів, що ведеться робота над покращенням співпраці Ради та уряду Юлії Свириденко. Він висловив сподівання, що у цьому питанні "усі налаштовані максимально конструктивно".

Окрім цього, за словами Арахамії, парламент справлявся зі своєю роботою з 2019 року, зокрема коли почалися пандемія та повномасштабна війна. Він додав, що "жоден попередній парламент не працював у подібних умовах".

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Звернення до журналістів

Голова фракції попросив представників ЗМІ "не драматизувати події у парламенті".

"Окреме прохання до журналістів, які теж живуть в цій країні –– не вдаватися до перебільшень в оцінці ситуації, опираючись на ефемерні заяви декількох депутатів-блогерів. Бо подобається комусь цей парламент, чи ні — всередині країни ми точно всі як громадяни порозуміємося. Важливо те, як сьогодні цією інформацією маніпулює ворог", - додав Арахамія.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, завтрашнє засідання Верховної Ради опинилося під загрозою зриву через можливу відсутність значної частини народних депутатів.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, близько 60 представників фракції "Слуга народу" та окремі депутати інших груп розглядали варіант не з’являтися у сесійній залі через погрози фізичної розправи та підготовку провокацій в урядовому кварталі.

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