Тищенко назвав членство у "Слузі народу" "втраченим життям", - Гончаренко

Народний депутат Микола Тищенко назвав роки свого перебування у "Слузі народу" "втраченим життям".

Про це в соцмережах повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Про перебування у "СН"

"Тищенко заявив, що перебуваючи в партії "Слуга народу" - це було навіть не втрачений час, а втрачене життя", - написав Гончаренко.

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Про Єрмака

Крім цього, Тищенко заявив Гончаренку, що наразі не спілкується з ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який є його кумом.

"Тищенко зараз зі своїм кумом Єрмаком не спілкується. Це він сказав під час мого ефіру. Каже, що дуже зайнятий і не має часу на спілкування з Єрмаком. Але якщо Єрмак до нього звернеться, то готовий подарувати "кравчучку"", - написав Гончаренко.

Вихід Тищенка зі "Слуги народу"

Нагадаємо, що Миколу Тищенка виключили з партії та фракції "Слуга народу" ще у січні 2023 року після скандалу з поїздкою до Таїланду.

У лютому 2026 року Тищенко увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України", до якої входять колишні представники "ОПЗЖ".

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