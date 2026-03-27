Тищенко назвав членство у "Слузі народу" "втраченим життям", - Гончаренко
Народний депутат Микола Тищенко назвав роки свого перебування у "Слузі народу" "втраченим життям".
Про це в соцмережах повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Про перебування у "СН"
"Тищенко заявив, що перебуваючи в партії "Слуга народу" - це було навіть не втрачений час, а втрачене життя", - написав Гончаренко.
Про Єрмака
Крім цього, Тищенко заявив Гончаренку, що наразі не спілкується з ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який є його кумом.
"Тищенко зараз зі своїм кумом Єрмаком не спілкується. Це він сказав під час мого ефіру. Каже, що дуже зайнятий і не має часу на спілкування з Єрмаком. Але якщо Єрмак до нього звернеться, то готовий подарувати "кравчучку"", - написав Гончаренко.
Вихід Тищенка зі "Слуги народу"
- Нагадаємо, що Миколу Тищенка виключили з партії та фракції "Слуга народу" ще у січні 2023 року після скандалу з поїздкою до Таїланду.
- У лютому 2026 року Тищенко увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України", до якої входять колишні представники "ОПЗЖ".
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+22 Gary Grant
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