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Тищенко назвав членство у "Слузі народу" "втраченим життям", - Гончаренко

тищенко

Народний депутат Микола Тищенко назвав роки свого перебування у "Слузі народу" "втраченим життям".

Про це в соцмережах повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Про перебування у "СН"

"Тищенко заявив, що перебуваючи в партії "Слуга народу" - це було навіть не втрачений час, а втрачене життя", - написав Гончаренко.

Гончаренко про Тищенка

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Про Єрмака

Крім цього, Тищенко заявив Гончаренку, що наразі не спілкується з ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який є його кумом.

"Тищенко зараз зі своїм кумом Єрмаком не спілкується. Це він сказав під час мого ефіру. Каже, що дуже зайнятий і не має часу на спілкування з Єрмаком. Але якщо Єрмак до нього звернеться, то готовий подарувати "кравчучку"", - написав Гончаренко.

Гончаренко про Тищенка

Вихід Тищенка зі "Слуги народу"

  • Нагадаємо, що Миколу Тищенка виключили з партії та фракції "Слуга народу" ще у січні 2023 року після скандалу з поїздкою до Таїланду.
  • У лютому 2026 року Тищенко увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України", до якої входять колишні представники "ОПЗЖ".

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Автор: 

Гончаренко Олексій (544) Слуга народу (2868) Тищенко Микола (351)
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Топ коментарі
+22
То може на нари,Коля?
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27.03.2026 19:40 Відповісти
+15
какой нахрен ресторатор? То что его бригада крышевала бандитский притон Василек в Гидропарке и ночной клуб НьюЙорк не делает его ресторатором. Правда потом на деньги от рекета Коля открыл пару шалманов, но бандитское нутро есть бандитское нутро)))
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27.03.2026 20:08 Відповісти
+13
Він ніколи не був ресторатором. Ресторан придбаний за гроші його сестри з москви і реально вона є власницею. Він фіктивний адміністратор, який не здатний навіть котлету підсмажити самостійно.
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27.03.2026 20:07 Відповісти

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