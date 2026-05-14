Дело Тищенко: нардепу продлили меру пресечения в виде личного обязательства

Шевченковский райсуд Днепра продлил меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко по делу о незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР МО Дмитрия Мазохи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Накануне суд распорядился применить принудительный привод к народному депутату Николаю Тищенко из-за того, что он игнорировал предыдущие заседания.

В начале заседания нардеп выступил против присутствия СМИ и просил вызвать представителей центра комплектования, чтобы проверить учетные документы свободных слушателей, пришедших поддержать потерпевшего.

"Прошу еще раз четко установить факт, что у прокурора вообще нет фактов, это только оценочное суждение, какая-то непонятная подача, перестановка, манипуляция просто какими-то словами", - отмечал Тищенко.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток обоим обвиняемым.

Следующее слушание по делу назначили на 18 мая. На нем продолжат изучать материалы досудебного расследования.

Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал Тищенко меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

Пальчиком погрозили? Ай яй яй!
14.05.2026 15:59 Ответить
Особисте зобов'язання це як обіцяти не красти, або не брати хабарів поки не спіймали
14.05.2026 16:02 Ответить
Дайте йому три метра вірьовки, щоб воно і не смерділо в Україні!!
Портновські вертухаї, «доять катлєту» собі на збагачення??
14.05.2026 16:05 Ответить
14.05.2026 15:59 Ответить
Не можна йому мотузку. А хто буде по завданню партії "слуг" їздити в Тайланд налагоджувати зв'язки(з трансвеститами)?
показать весь комментарий
14.05.2026 17:11 Ответить
Із "котлєти" плавно роблять "відбивну"... Але як "макарони лапша по - флотськи" там нічого не вийде...
показать весь комментарий
14.05.2026 16:07 Ответить
Чому "нардеп виступив проти присутності медіа"? Чи молитися надумав, чи сповідатись мафії?
показать весь комментарий
14.05.2026 16:17 Ответить
Грошей зайвих не буває, не бажає ще і журналістів оплачувати
показать весь комментарий
14.05.2026 16:34 Ответить
Каклєта ні в чьом нє віноуват.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:19 Ответить
Це точно, треба ще з кухаря запитати
показать весь комментарий
14.05.2026 16:36 Ответить
А здорового катлетного борова не можна відправити на ВЛК , на передову, чекати відповіді суду, нехай там посмажить свої катлети і перетворить кацапів прямо фарш, відсидка вдома супер орест під час війни воїми катлетами.
14.05.2026 17:03 Ответить
фейс розумово ввдсталого ( так воно і є )
14.05.2026 18:03 Ответить
Мітбол,біжи додому-доставай із схованки гроші і виручай кума Єрмачилу,бо його хотять до цугундера запроторити.Там застава невелика-якихось 140 млн.грн.
Доречі-там уже два якісь покидька і сосалка Роза внесли уже 15 лямів на трьох.Залишилось якихось 125 лямів.Поспіши,бо не встигнеш взяти участь у спасінні рядового Козиря,а він може образитися.
З.І.
До Вови не телефонуй-у нього срачка-Скумбрія не встигає труси прати.
14.05.2026 18:32 Ответить
 
 