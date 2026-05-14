Дело Тищенко: нардепу продлили меру пресечения в виде личного обязательства
Шевченковский райсуд Днепра продлил меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко по делу о незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР МО Дмитрия Мазохи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
Накануне суд распорядился применить принудительный привод к народному депутату Николаю Тищенко из-за того, что он игнорировал предыдущие заседания.
В начале заседания нардеп выступил против присутствия СМИ и просил вызвать представителей центра комплектования, чтобы проверить учетные документы свободных слушателей, пришедших поддержать потерпевшего.
"Прошу еще раз четко установить факт, что у прокурора вообще нет фактов, это только оценочное суждение, какая-то непонятная подача, перестановка, манипуляция просто какими-то словами", - отмечал Тищенко.
Судья удовлетворила ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток обоим обвиняемым.
Следующее слушание по делу назначили на 18 мая. На нем продолжат изучать материалы досудебного расследования.
Дело Тищенко
20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал Тищенко меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.
