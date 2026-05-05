Тищенко принудительно доставят на следующее заседание суда, - Офис Генпрокурора

В отношении народного депутата Николая Тищенко было принято решение о принудительном приводе, поскольку он игнорировал предыдущие судебные заседания.

Об этом изданию hromadske сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Там заявили, что из-за игнорирования заседаний суд уже наложил на Тищенко денежное взыскание в размере 3328 гривен. Но тот продолжил не выполнять возложенные на него процессуальные обязанности по явке.

В итоге, из-за очередной неявки прокурор подал ходатайство о применении принудительного привода. Суд признал причину неявки Тищенко неуважительной и удовлетворил ходатайство прокурора.

То есть к Тищенко должны применить принудительный привод на следующее заседание, которое должно состояться уже 14 мая.

Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал Тищенко меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

