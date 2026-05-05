Тищенко принудительно доставят на следующее заседание суда, - Офис Генпрокурора
В отношении народного депутата Николая Тищенко было принято решение о принудительном приводе, поскольку он игнорировал предыдущие судебные заседания.
Об этом изданию hromadske сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Там заявили, что из-за игнорирования заседаний суд уже наложил на Тищенко денежное взыскание в размере 3328 гривен. Но тот продолжил не выполнять возложенные на него процессуальные обязанности по явке.
В итоге, из-за очередной неявки прокурор подал ходатайство о применении принудительного привода. Суд признал причину неявки Тищенко неуважительной и удовлетворил ходатайство прокурора.
То есть к Тищенко должны применить принудительный привод на следующее заседание, которое должно состояться уже 14 мая.
Дело Тищенко
20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал Тищенко меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.
Відповідно до українського законодавства, якщо народний депутат або будь-яка інша особа ігнорує примусовий привід, ситуація розвиватиметься наступним чином:
Право на злом дверей: Оскільки примусовий привід виконується за ухвалою суду, співробітники поліції або ДБР (у супроводі спецпідрозділів) мають право зайти до житла навіть без згоди власника. Якщо двері не відчиняють, їх можуть вибити або зрізати петлі за допомогою спецзасобів.Застосування сили: У разі опору правоохоронці можуть застосувати фізичну силу та спецзасоби (кайданки) для доставки особи до зали суду.Нові підозри: Переховування від суду та опір правоохоронцям можуть стати підставою для посилення запобіжного заходу (наприклад, переведення з-під домашнього арешту в СІЗО) або відкриття нового кримінального провадження за статтею про перешкоджання правосуддю.Спеціальний статус: Хоча Тищенко - народний депутат, після зняття депутатської недоторканності та в межах уже відкритої кримінальної справи процедура приводу для нього майже не відрізняється від процедури для звичайного громадянина.
У разі спроби втечі під час виконання примусового приводу, наслідки для особи (зокрема для Миколи Тищенка) будуть значно серйознішими, ніж просто ігнорування суду:
Застосування сили та спецзасобів: Правоохоронці мають законне право застосувати фізичну силу, прийоми рукопашного бою та кайданки для затримання особи, яка намагається втекти.Кримінальна відповідальність за опір: Спроба втечі або активний опір працівникам поліції/ДБР може бути кваліфікована за ст. 342 КК України (Опір представникові влади). Це окремий злочин, за який передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі.Зміна запобіжного заходу на СІЗО: Спроба втечі - це найвагоміший аргумент для прокурора, щоб вимагати негайного скасування домашнього арешту та обрання найсуворішого заходу - тримання під вартою (СІЗО) без права внесення застави.Оголошення у розшук: Якщо особі все ж вдасться втекти, її негайно оголосять у державний, а згодом і в міжнародний розшук (Інтерпол). Це автоматично веде до арешту майна та неможливості легально перетнути кордон.
Ігнорував, бо "нардєп, імєєт право, і ваапще ета палітічєскіє прєслєдаванія".
І ще цікаво, чи не для таких випадків (примусове доправлення до суду, на допит і т.п.) "правоохоронними органами" закупаються авто люкс-класу?
Тищенко зі свого боку вже "наклав" на ці засідання і такий потужний штраф.