Тищенка примусово доставлять на наступне засідання суду, - Офіс Генпрокурора
Щодо нардепа Миколи Тищенко наказали застосувати примусовий привід, оскільки він ігнорував попередні засідання суду.
Про це виданню hromadske повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там заявили, що через ігнорування засідань суд уже наклав на Тищенка грошове стягнення розміром 3328 гривень. Але той продовжив не виконувати покладені на нього процесуальні обов’язки щодо явки.
Зрештою, через чергову неявку прокурор подав клопотання про застосування примусового приводу. Суд визнав причину неприбуття Тищенка неповажною і задовольнив клопотання прокурора.
Тобто до Тищенка мають застосувати примусовий привід на наступне засідання, яке має відбутися вже 14 травня.
Справа Тищенка
20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.
Відповідно до українського законодавства, якщо народний депутат або будь-яка інша особа ігнорує примусовий привід, ситуація розвиватиметься наступним чином:
Право на злом дверей: Оскільки примусовий привід виконується за ухвалою суду, співробітники поліції або ДБР (у супроводі спецпідрозділів) мають право зайти до житла навіть без згоди власника. Якщо двері не відчиняють, їх можуть вибити або зрізати петлі за допомогою спецзасобів.Застосування сили: У разі опору правоохоронці можуть застосувати фізичну силу та спецзасоби (кайданки) для доставки особи до зали суду.Нові підозри: Переховування від суду та опір правоохоронцям можуть стати підставою для посилення запобіжного заходу (наприклад, переведення з-під домашнього арешту в СІЗО) або відкриття нового кримінального провадження за статтею про перешкоджання правосуддю.Спеціальний статус: Хоча Тищенко - народний депутат, після зняття депутатської недоторканності та в межах уже відкритої кримінальної справи процедура приводу для нього майже не відрізняється від процедури для звичайного громадянина.
У разі спроби втечі під час виконання примусового приводу, наслідки для особи (зокрема для Миколи Тищенка) будуть значно серйознішими, ніж просто ігнорування суду:
Застосування сили та спецзасобів: Правоохоронці мають законне право застосувати фізичну силу, прийоми рукопашного бою та кайданки для затримання особи, яка намагається втекти.Кримінальна відповідальність за опір: Спроба втечі або активний опір працівникам поліції/ДБР може бути кваліфікована за ст. 342 КК України (Опір представникові влади). Це окремий злочин, за який передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі.Зміна запобіжного заходу на СІЗО: Спроба втечі - це найвагоміший аргумент для прокурора, щоб вимагати негайного скасування домашнього арешту та обрання найсуворішого заходу - тримання під вартою (СІЗО) без права внесення застави.Оголошення у розшук: Якщо особі все ж вдасться втекти, її негайно оголосять у державний, а згодом і в міжнародний розшук (Інтерпол). Це автоматично веде до арешту майна та неможливості легально перетнути кордон.
Ігнорував, бо "нардєп, імєєт право, і ваапще ета палітічєскіє прєслєдаванія".
І ще цікаво, чи не для таких випадків (примусове доправлення до суду, на допит і т.п.) "правоохоронними органами" закупаються авто люкс-класу?
Тищенко зі свого боку вже "наклав" на ці засідання і такий потужний штраф.