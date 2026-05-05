Тищенка примусово доставлять на наступне засідання суду, - Офіс Генпрокурора

Щодо нардепа Миколи Тищенко наказали застосувати примусовий привід, оскільки він ігнорував попередні засідання суду.

Про це виданню hromadske повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Там заявили, що через ігнорування засідань суд уже наклав на Тищенка грошове стягнення розміром 3328 гривень. Але той продовжив не виконувати покладені на нього процесуальні обов’язки щодо явки.

Зрештою, через чергову неявку прокурор подав клопотання про застосування примусового приводу. Суд визнав причину неприбуття Тищенка неповажною і задовольнив клопотання прокурора.

Тобто до Тищенка мають застосувати примусовий привід на наступне засідання, яке має відбутися вже 14 травня.

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

