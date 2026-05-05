2 765 26

Тищенка примусово доставлять на наступне засідання суду, - Офіс Генпрокурора

Щодо нардепа Миколи Тищенко наказали застосувати примусовий привід, оскільки він ігнорував попередні засідання суду.

Про це виданню hromadske повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Там заявили, що через ігнорування засідань суд уже наклав на Тищенка грошове стягнення розміром 3328 гривень. Але той продовжив не виконувати покладені на нього процесуальні обов’язки щодо явки.

Зрештою, через чергову неявку прокурор подав клопотання про застосування примусового приводу. Суд визнав причину неприбуття Тищенка неповажною і задовольнив клопотання прокурора.

Тобто до Тищенка мають застосувати примусовий привід на наступне засідання, яке має відбутися вже 14 травня.

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

+12
Ще один кум Зелемсткага. Кум бандюган. Тупі лошари, це не ви їх обрали в 2019 році?
05.05.2026 15:38 Відповісти
+10
Піддати толю тортурам котлетами.
05.05.2026 15:38 Відповісти
+10
Нєт! Ані абіралі "прастова парня існарода учітєля Ґолохвоставабаротька-Лішбинєпорошенко"!
05.05.2026 15:49 Відповісти
Це буде так мітболісно...
05.05.2026 16:05 Відповісти
Хай тільки спробують!

05.05.2026 20:11 Відповісти
👍...
05.05.2026 16:13 Відповісти
Щоб його вдавило!
05.05.2026 16:45 Відповісти
Ловлять? - ресторатора
05.05.2026 15:42 Відповісти
Цей теж буде лежати під ковдрою? Одному така процедура допомогла не сісти на нари.
05.05.2026 15:43 Відповісти
Примусово....А якщо він двері не відчинить?? Отож.Читайте Закон.
05.05.2026 15:43 Відповісти
Або вийде без паспорта, суд "не зможе встановити особу доставленого і звільнить в залі суду" - претенденти вже були.
05.05.2026 15:52 Відповісти
Претенденти прецеденти
05.05.2026 15:53 Відповісти
якщо по законодавству от що буде :
Відповідно до українського законодавства, якщо народний депутат або будь-яка інша особа ігнорує примусовий привід, ситуація розвиватиметься наступним чином:

Право на злом дверей: Оскільки примусовий привід виконується за ухвалою суду, співробітники поліції або ДБР (у супроводі спецпідрозділів) мають право зайти до житла навіть без згоди власника. Якщо двері не відчиняють, їх можуть вибити або зрізати петлі за допомогою спецзасобів.Застосування сили: У разі опору правоохоронці можуть застосувати фізичну силу та спецзасоби (кайданки) для доставки особи до зали суду.Нові підозри: Переховування від суду та опір правоохоронцям можуть стати підставою для посилення запобіжного заходу (наприклад, переведення з-під домашнього арешту в СІЗО) або відкриття нового кримінального провадження за статтею про перешкоджання правосуддю.Спеціальний статус: Хоча Тищенко - народний депутат, після зняття депутатської недоторканності та в межах уже відкритої кримінальної справи процедура приводу для нього майже не відрізняється від процедури для звичайного громадянина.
05.05.2026 15:54 Відповісти
А в тому "законодавстві" немає.... "при спробі до втечі...." ?
05.05.2026 16:17 Відповісти
вс еє , які проблеми?

У разі спроби втечі під час виконання примусового приводу, наслідки для особи (зокрема для Миколи Тищенка) будуть значно серйознішими, ніж просто ігнорування суду:
Застосування сили та спецзасобів: Правоохоронці мають законне право застосувати фізичну силу, прийоми рукопашного бою та кайданки для затримання особи, яка намагається втекти.Кримінальна відповідальність за опір: Спроба втечі або активний опір працівникам поліції/ДБР може бути кваліфікована за ст. 342 КК України (Опір представникові влади). Це окремий злочин, за який передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі.Зміна запобіжного заходу на СІЗО: Спроба втечі - це найвагоміший аргумент для прокурора, щоб вимагати негайного скасування домашнього арешту та обрання найсуворішого заходу - тримання під вартою (СІЗО) без права внесення застави.Оголошення у розшук: Якщо особі все ж вдасться втекти, її негайно оголосять у державний, а згодом і в міжнародний розшук (Інтерпол). Це автоматично веде до арешту майна та неможливості легально перетнути кордон.
05.05.2026 16:21 Відповісти
Хотілось би, щоб воно втікало..
05.05.2026 16:26 Відповісти
хотілось би щоб раптово він забув як дихати
05.05.2026 16:30 Відповісти
05.05.2026 16:32 Відповісти
"...наказали застосувати примусовий привід, оскільки він ігнорував попередні засідання суду." Джерело: https://censor.net/ua/n4001633

Ігнорував, бо "нардєп, імєєт право, і ваапще ета палітічєскіє прєслєдаванія".
І ще цікаво, чи не для таких випадків (примусове доправлення до суду, на допит і т.п.) "правоохоронними органами" закупаються авто люкс-класу?
05.05.2026 15:45 Відповісти
Шапіто для 73% какая разніца.
05.05.2026 15:54 Відповісти
"суд уже наклав на Тищенка грошове стягнення розміром 3328 гривень" - 🤣 розорили хлопця!
Тищенко зі свого боку вже "наклав" на ці засідання і такий потужний штраф.
05.05.2026 16:03 Відповісти
Волюнтарiзьм! 😬
05.05.2026 16:09 Відповісти
Шоу з Катлєтою називається «Не шатайте плівками Міндіча, а то як пердну в калюжу…!».
05.05.2026 16:24 Відповісти
Пропоную Мітболу-Кіздоболу обрати добровільну евтаназію, щоб не скнити у в'язниці без каклет!
05.05.2026 16:43 Відповісти
Що ви робите, як вам не соромно, а хто буде котлети шкварити?
05.05.2026 17:12 Відповісти
катлєта з доставкою
05.05.2026 18:05 Відповісти
 
 