732 12

Справа Тищенка: нардепу продовжили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Нардепу Тищенку продовжили запобіжний захід

Шевченківський райсуд Дніпра продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб нардепу Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку у справі про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен ГУР МО Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Подробиці

Напередодні суд наказав застосувати примусовий привід до народного депутата Миколи Тищенка через те, що він ігнорував попередні засідання.

На початку засідання нардеп виступив проти присутності медіа та просив викликати представників терцентру комплектування, аби перевірити облікові документи вільних слухачів, які прийшли підтримати потерпілого.

Нардепу Тищенку продовжили запобіжний захід

"Прошу ще раз чітко суд встановити факт, що фактів у прокурора взагалі немає, це тільки оціночне судження, якась незрозуміла подача, перегортання, маніпуляція просто якихось слів", - зазначав Тищенко.

Суддя задовольнила клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб обом обвинуваченим.

Наступне слухання у справі призначили на 18 травня. На ньому продовжать досліджувати матеріали досудового розслідування.

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

суд (11885) запобіжний захід (671) Тищенко Микола (349)
+4
Пальчиком погрозили? Ай яй яй!
показати весь коментар
14.05.2026 15:59 Відповісти
+4
Особисте зобов'язання це як обіцяти не красти, або не брати хабарів поки не спіймали
показати весь коментар
14.05.2026 16:02 Відповісти
+4
Дайте йому три метра вірьовки, щоб воно і не смерділо в Україні!!
Портновські вертухаї, «доять катлєту» собі на збагачення??
показати весь коментар
14.05.2026 16:05 Відповісти
Не можна йому мотузку. А хто буде по завданню партії "слуг" їздити в Тайланд налагоджувати зв'язки(з трансвеститами)?
показати весь коментар
14.05.2026 17:11 Відповісти
Із "котлєти" плавно роблять "відбивну"... Але як "макарони лапша по - флотськи" там нічого не вийде...
показати весь коментар
14.05.2026 16:07 Відповісти
Чому "нардеп виступив проти присутності медіа"? Чи молитися надумав, чи сповідатись мафії?
показати весь коментар
14.05.2026 16:17 Відповісти
Грошей зайвих не буває, не бажає ще і журналістів оплачувати
показати весь коментар
14.05.2026 16:34 Відповісти
Каклєта ні в чьом нє віноуват.
показати весь коментар
14.05.2026 16:19 Відповісти
Це точно, треба ще з кухаря запитати
показати весь коментар
14.05.2026 16:36 Відповісти
А здорового катлетного борова не можна відправити на ВЛК , на передову, чекати відповіді суду, нехай там посмажить свої катлети і перетворить кацапів прямо фарш, відсидка вдома супер орест під час війни воїми катлетами.
показати весь коментар
14.05.2026 17:03 Відповісти
фейс розумово ввдсталого ( так воно і є )
показати весь коментар
14.05.2026 18:03 Відповісти
Мітбол,біжи додому-доставай із схованки гроші і виручай кума Єрмачилу,бо його хотять до цугундера запроторити.Там застава невелика-якихось 140 млн.грн.
Доречі-там уже два якісь покидька і сосалка Роза внесли уже 15 лямів на трьох.Залишилось якихось 125 лямів.Поспіши,бо не встигнеш взяти участь у спасінні рядового Козиря,а він може образитися.
З.І.
До Вови не телефонуй-у нього срачка-Скумбрія не встигає труси прати.
показати весь коментар
14.05.2026 18:32 Відповісти
 
 