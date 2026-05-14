Справа Тищенка: нардепу продовжили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Шевченківський райсуд Дніпра продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб нардепу Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку у справі про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен ГУР МО Дмитра Мазохи.

Напередодні суд наказав застосувати примусовий привід до народного депутата Миколи Тищенка через те, що він ігнорував попередні засідання.

На початку засідання нардеп виступив проти присутності медіа та просив викликати представників терцентру комплектування, аби перевірити облікові документи вільних слухачів, які прийшли підтримати потерпілого.

"Прошу ще раз чітко суд встановити факт, що фактів у прокурора взагалі немає, це тільки оціночне судження, якась незрозуміла подача, перегортання, маніпуляція просто якихось слів", - зазначав Тищенко.

Суддя задовольнила клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб обом обвинуваченим.

Наступне слухання у справі призначили на 18 травня. На ньому продовжать досліджувати матеріали досудового розслідування.

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

