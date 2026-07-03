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Новости Дело Тищенко
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ВАКС избрал меру пресечения "слуге народа" Тищенко: залог в размере 10 млн грн

Тищенко продлили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн.

Не позднее чем через 5 дней после избрания меры пресечения он должен внести средства.

Процессуальные обязанности

Тищенко обязан являться по каждому требованию следователя, прокурора и суда. Не покидать Киев, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Воздерживаться от общения со свидетелями по делу. 

Срок действия обязательств — 2 месяца.

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Подозрение Тищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.

Другое дело Тищенко

  • 20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
  • Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
  • Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
  • Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1439) мера пресечения (652) Тищенко Николай (337)
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Топ комментарии
+3
Це вже другий злочин Тищенка і застава для нього 10 лямів це як для пересічного українця мінімальна заробітна плата.
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03.07.2026 15:14 Ответить
+3
В нас точно суддівська система є?
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03.07.2026 15:18 Ответить
+2
а що не так? суддівської системи немає, в природі не існує.
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03.07.2026 15:28 Ответить

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