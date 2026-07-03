Із Єрмаком не спілкуємось довгий час, бо у нас різні статуси, - "слуга народу" Тищенко

Нардеп Микола Тищенко заявив, що вже тривалий час не спілкується із екскерівником ОП Андрієм Єрмаком, який є його кумом.

Про це він заявив журналістам під час перерви у судовому засіданні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тищенку нагадали, що він не прийшов підтримати на суд Андрія Єрмака, коли йому обирали запобіжний захід.

"Ми з Андрієм не спілкуємось довгий час. Тому що ми перестали спілкуватисяя у зв'язку з різними нашими статусами. Я народний депутат України, у мене є багато роботи", - зазначив він.

За словами нардепа, востаннє вони із Єрмаком спілкувались десь років 5-6 років тому.

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Підозра Тищенку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.

Інша справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

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