С Ермаком не общаемся уже давно, потому что у нас разные статусы, - "слуга народа" Тищенко

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко заявил, что уже давно не общается с бывшим главой Администрации президента Андреем Ермаком, который является его кумом.

Об этом он заявил журналистам во время перерыва в судебном заседании, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Тищенко напомнили, что он не пришел поддержать Андрея Ермака в суде, когда ему избирали меру пресечения.

"Мы с Андреем не общаемся уже давно. Потому что мы перестали общаться в связи с разными нашими статусами. Я народный депутат Украины, у меня много работы", — отметил он.

По словам нардепа, в последний раз они с Ермаком общались где-то 5–6 лет назад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак — мой кум, но у меня нет средств на залог. Может, когда получу новую зарплату, то что-то перечислю, — "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Подозрение Тищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.

Другое дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тищенко назвал членство в "Слуге народа" "потерянной жизнью", — Гончаренко