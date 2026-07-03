С Ермаком не общаемся уже давно, потому что у нас разные статусы, - "слуга народа" Тищенко
Депутат Верховной Рады Николай Тищенко заявил, что уже давно не общается с бывшим главой Администрации президента Андреем Ермаком, который является его кумом.
Об этом он заявил журналистам во время перерыва в судебном заседании, передает Цензор.НЕТ.
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Тищенко напомнили, что он не пришел поддержать Андрея Ермака в суде, когда ему избирали меру пресечения.
"Мы с Андреем не общаемся уже давно. Потому что мы перестали общаться в связи с разными нашими статусами. Я народный депутат Украины, у меня много работы", — отметил он.
По словам нардепа, в последний раз они с Ермаком общались где-то 5–6 лет назад.
Подозрение Тищенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.
Другое дело Тищенко
- 20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
- Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
- Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
- Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.
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