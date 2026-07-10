Тищенко вніс лише 650 тис. грн застави. Інші кошти надали фірма з Дніпра та приватна особа, - ЗМІ

За нардепа "Слуги народу" Миколу Тищенка, якого підозрюють у вимаганні $1 млн, внесли заставу сам парламентар, приватна фірма та приватна особа.

Про це пише проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Джерела повідомили, що станом на 10 липня 650 тис. грн вніс сам Тищенко, 5 млн грн - приватна фірма з Дніпра та 4 млн 350 тисяч – приватна особа.

Раніше адвокат Тищенка заявив, що за нього внесли всю суму застави.

"Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа", - сказав він.

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Що передувало?

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.

3 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у справі про вимагання $1 млн неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Інша справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

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