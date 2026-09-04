Преступная организация в Фонде госимущества: дело экс-главы Сенниченко направлено в суд

Обвинительное заключение по делу о преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко, направлено в суд.

Об этом сообщают САП и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинительный акт — в суде

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу о преступной организации, возглавляемой экс-главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко, деятельность которой привела к убыткам государства на сумму свыше 700 млн грн", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ее участников также обвиняют в легализации полученного преступным путем имущества на сумму свыше 10 млрд грн.

Среди обвиняемых (должности указаны на момент совершения преступления):

глава ФГИУ (руководитель преступной организации, организатор);

лицо, близкое к председателю ФГИУ (соорганизатор);

советник главы ФГИУ;

два и. о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);

и. о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

два владельца ООО — победители аукциона на ОПЗ;

два физических лица — соучастники преступления.

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Детали дела

В марте 2023 года САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019–2021 годов завладела средствами госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины (АО "Одесский припортовый завод") и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья (АО "Объединенная горно-химическая компания").

По версии следствия, с ноября 2019 года по март 2020 года председатель ФГИУ создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий исключительно подконтрольных лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, оказание услуг и т. п., а также использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое председателем ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые противоречили интересам государства, но позволяли преступникам неправомерно обогатиться.

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В то же время председатель ФГИУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил назначение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, давая указания их руководителям относительно заключения договоров, определения победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом, при государственных предприятиях создавались так называемые бэк-офисы.

В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации председатель ФГИУ обеспечил назначение в органы управления АО "Одесский припортовый завод" подконтрольных ему лиц и последующее совершение ими в составе преступной организации тяжкого уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. В результате таких действий за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года АО "Одесский припортовый завод" недополучило более 600 млн грн.

Кроме того, преступная организация завладела средствами АО "Объединенная горно-химическая компания" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией-нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия привели к убыткам на сумму 111 млн грн.

Общая сумма незаконного присвоения государственных средств превышает 700 млн грн.

В дальнейшем преступная организация обеспечила вывод средств за границу и приобретение активов.

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