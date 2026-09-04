Преступная организация в Фонде госимущества: дело экс-главы Сенниченко направлено в суд
Обвинительное заключение по делу о преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко, направлено в суд.
Об этом сообщают САП и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Обвинительный акт — в суде
"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу о преступной организации, возглавляемой экс-главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко, деятельность которой привела к убыткам государства на сумму свыше 700 млн грн", — говорится в сообщении.
Как отмечается, ее участников также обвиняют в легализации полученного преступным путем имущества на сумму свыше 10 млрд грн.
Среди обвиняемых (должности указаны на момент совершения преступления):
- глава ФГИУ (руководитель преступной организации, организатор);
- лицо, близкое к председателю ФГИУ (соорганизатор);
- советник главы ФГИУ;
- два и. о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);
- и. о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
- два владельца ООО — победители аукциона на ОПЗ;
- два физических лица — соучастники преступления.
Детали дела
В марте 2023 года САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019–2021 годов завладела средствами госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины (АО "Одесский припортовый завод") и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья (АО "Объединенная горно-химическая компания").
По версии следствия, с ноября 2019 года по март 2020 года председатель ФГИУ создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий исключительно подконтрольных лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, оказание услуг и т. п., а также использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое председателем ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые противоречили интересам государства, но позволяли преступникам неправомерно обогатиться.
В то же время председатель ФГИУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил назначение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, давая указания их руководителям относительно заключения договоров, определения победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом, при государственных предприятиях создавались так называемые бэк-офисы.
В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации председатель ФГИУ обеспечил назначение в органы управления АО "Одесский припортовый завод" подконтрольных ему лиц и последующее совершение ими в составе преступной организации тяжкого уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. В результате таких действий за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года АО "Одесский припортовый завод" недополучило более 600 млн грн.
Кроме того, преступная организация завладела средствами АО "Объединенная горно-химическая компания" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией-нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия привели к убыткам на сумму 111 млн грн.
Общая сумма незаконного присвоения государственных средств превышает 700 млн грн.
В дальнейшем преступная организация обеспечила вывод средств за границу и приобретение активов.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что НАБУ объявило Сенниченко в розыск.
- Позже НАБУ обновило подозрение в адрес бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.
- В мае 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Сенниченко.
- В феврале 2026 года НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко. Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем.
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