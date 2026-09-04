Злочинна організація у Фонді державного майна: справу ексголови Сенниченка направлено до суду

Обвинувальний акт у справі щодо очолюваної ексголовою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком злочинної організації направлено до суду.

Про це повідомляє САП та НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Обвинувальний акт - у суді

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, її учасників також обвинувачують у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Серед обвинувачених (посади вказані на момент вчинення злочину):

голова ФДМУ (керівник ЗО, організатор);

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в. о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в. о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ — переможці аукціону на ОПЗ;

дві фізичні особи — співучасники злочину.

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Деталі справи

У березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угруповання, що протягом 2019–2021 років заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України (АТ "Одеський припортовий завод") та один з найбільших у світі виробників титанової сировини (АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія").

За версією слідства, з листопада 2019 року по березень 2020 року Голова ФДМУ створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ в добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване Головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори з підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які суперечили інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

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Водночас Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їхньою господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам щодо укладення договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані бек-офіси.

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ "Одеський припортовий завод" підконтрольних йому осіб та подальше вчинення ними у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ "Одеський припортовий завод" недоотримало понад 600 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів з підконтрольною їм компанією-нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили збитки на суму 111 млн грн.

Загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн.

У подальшому злочинна організація забезпечила виведення коштів за кордон та придбання активів.

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