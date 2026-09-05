"#бать так королеву, воровать так миллион", - НАБУ опубликовало разговоры чиновника Офиса генпрокурора о "крыше" колл-центров. ВИДЕО

НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

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Как рассказали в НАБУ, в состав преступной группы вошли Канцлер — руководитель преступной группы, Муза — близкая подруга Канцлера, Камрад — водитель Канцлера, Флеш — помощник Канцлера и другие лица.

В августе 2025 года на руководящую должность в Офис генпрокурора был назначен Канцлер.

По данным НАБУ, "Канцлер" сумел сконцентрировать в своих руках все рычаги влияния на колл-центры.

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Сотрудник Офиса генерального прокурора решал, какие колл-центры "крышевать", а какие — закрывать. За откаты также решался вопрос трудоустройства на руководящие должности в органы прокуратуры.

"Я так не могу просто ходить на работу, чтобы ходить. Там жить, чтобы жить. Надо, если делать, то все бууух. Но я люблю лучше. #бать так королеву, воровать так миллион", — говорит Канцлер в опубликованной НАБУ аудиозаписи.

Цитата звучит на записи на 34 мин. 29 сек.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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