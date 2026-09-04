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Новости Мошеннические схемы Ликвидация сети колл-центров Операция Карфаген
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Операция НАБУ "Карфаген": Офис генпрокурора отстранит чиновника, в отношении которого проводится проверка на предмет "крышевания" колл-центров

генпрокурора, НАБУ, офис
Фото: Українська правда / НАБУ в Офісі генпрокурора

Офис генерального прокурора прокомментировал возможную причастность одного из своих сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических колл-центров. По данным СМИ, речь идет о начальнике кибердепартамента ОГП Сергее Кропиве.

Об этом сообщили в ОГП, передает Цензор.НЕТ.

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Позиция ОГП

В ведомстве заявили, что все обстоятельства должно установить следствие, а Офис генерального прокурора окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию в рамках закона.

Сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

"Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке", - добавили в Офисе генпрокурора.

В то же время в НАБУ анонсировали новую операцию под названием "Карфаген".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответственность за организацию колл-центров будет ужесточена: Зеленский внес в ВР два законопроекта

Что этому предшествовало?

  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Кропиву.

Деятельность мошеннических колл-центров

  • Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.
  • В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко мог использовать благотворительный фонд для "откатов" от колл-центров, - Bihus.Info

Автор: 

НАБУ (5002) мошенничество (1451) Офис Генпрокурора (3361)
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Топ комментарии
+9
Це знущання над інвалідами...
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04.09.2026 20:47 Ответить
+6
Повна дезорганізація держави. Зєлю - в Скелю !!!!!!
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04.09.2026 20:53 Ответить
+6
СБУ "кришує" митницю та "великий бізнес", посадовці з поліції "кришують "порностудії, а начальник кібердепартаменту ОГП "кришує" кол-центри.
Що вам не ясно?!🤭

Один 🤡 запитував:"Чому ми не в ЄС і НАТО?"

А тому Володя, що при владі в Україні є ти, та ще кілька десятків тисяч таких як ти!!!
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04.09.2026 21:01 Ответить

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