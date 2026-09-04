Операция НАБУ "Карфаген": Офис генпрокурора отстранит чиновника, в отношении которого проводится проверка на предмет "крышевания" колл-центров
Офис генерального прокурора прокомментировал возможную причастность одного из своих сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических колл-центров. По данным СМИ, речь идет о начальнике кибердепартамента ОГП Сергее Кропиве.
Об этом сообщили в ОГП, передает Цензор.НЕТ.
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Позиция ОГП
В ведомстве заявили, что все обстоятельства должно установить следствие, а Офис генерального прокурора окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию в рамках закона.
Сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.
"Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке", - добавили в Офисе генпрокурора.
В то же время в НАБУ анонсировали новую операцию под названием "Карфаген".
Что этому предшествовало?
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Кропиву.
Деятельность мошеннических колл-центров
- Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.
- В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.
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Що вам не ясно?!🤭
Один 🤡 запитував:"Чому ми не в ЄС і НАТО?"
А тому Володя, що при владі в Україні є ти, та ще кілька десятків тисяч таких як ти!!!