Операция НАБУ "Карфаген": Офис генпрокурора отстранит чиновника, в отношении которого проводится проверка на предмет "крышевания" колл-центров

Фото: Українська правда / НАБУ в Офісі генпрокурора

Офис генерального прокурора прокомментировал возможную причастность одного из своих сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических колл-центров. По данным СМИ, речь идет о начальнике кибердепартамента ОГП Сергее Кропиве.

Об этом сообщили в ОГП, передает Цензор.НЕТ.

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Позиция ОГП

В ведомстве заявили, что все обстоятельства должно установить следствие, а Офис генерального прокурора окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию в рамках закона.

Сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

"Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке", - добавили в Офисе генпрокурора.

В то же время в НАБУ анонсировали новую операцию под названием "Карфаген".

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Что этому предшествовало?

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Кропиву.

Деятельность мошеннических колл-центров

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.

В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

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