"Слуга народа" Тищенко мог использовать благотворительный фонд для "откатов" от колл-центров, — Bihus.Info

Благотворительный фонд "Дорога мира", которым в 2022 году занимались народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко и его теперь уже бывшая жена Алла Барановская, мог использоваться для легализации средств, полученных от колл-центров.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Соответствующие материалы были обнародованы следствием во время судебного заседания 3 июля, на котором народному депутату Николаю Тищенко избирали меру пресечения.

"Откат" средств

Как пишет Bihus.Info, в 2022 году Тищенко и его тогдашняя жена Барановская организовывали благотворительные ужины в различных европейских городах, в ходе которых собирали средства для военных или украинских городов, пострадавших от россиян.

Журналисты отмечают, что эти мероприятия проводились в дорогих заведениях, приглашались известные гости, однако суммы собранных пожертвований были несоизмеримо малы для такого формата. НАБУ и САП провели расследование деятельности благотворительного фонда, через который организовывались мероприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 млн грн залога за "слугу народа" Тищенко внесла фирма, аффилированная с экс-нардепом Онищенко, — СМИ

Прокуроры во время судебного заседания заявили, что часть денег, поступавших в качестве благотворительной помощи, могла не поступать на счета фонда или использоваться не по назначению. По материалам следствия, фонд мог завышать реальную стоимость приобретенных для военных автомобилей и использовать средства на собственные нужды.

Роль бывшей супруги

Также во время судебного заседания были обнародованы фрагменты переписки бывшей жены Тищенко Аллы Барановской. В одном из них она обсуждает оформление документов на закупку автомобилей для благотворительности, в частности предлагает сделать так, чтобы четыре автомобиля "выглядели" на $100 000, хотя фактическая стоимость могла быть ниже.

"Четыре маленькие машины будут выглядеть совсем не очень. Мне нужно как-то сфотографировать, чтобы на 100 000 выглядело, никто не поверит, что эти четыре развалюхи стоят по 25 000. Просто четыре маленькие визуально не потянут на сотню баксов… 40 верни не забудь, а то мне голову оторвут", — написала Барановская.

Читайте также: Тищенко внес всего 650 тыс. грн залога. Остальные средства предоставили фирма из Днепра и частное лицо, — СМИ

Еще один эпизод дела касается вымогательства взятки. По версии следствия, Тищенко вымогал деньги у владельцев колл-центров за "невмешательство" в их деятельность, а часть средств получал под видом благотворительных взносов через фонд "Дорога мира".

Также НАБУ считает, что он легализовал 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения с бывшей женой. Правоохранители утверждают, что у Барановской не было законных доходов для такого подарка, а фактической передачи денег не было. Во время обыска в квартире Аллы Барановской детективы обнаружили два заграничных паспорта Тищенко, дубликат удостоверения народного депутата и карточку для голосования.

Что этому предшествовало?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.

3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Впоследствии стало известно, что за Тищенко внесли 10 млн грн залога. Сам нардеп внес лишь 650 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветеран ВСУ Лахно забросал помидорами "слугу народа" Тищенко: нардеп в ответ хотел подраться. ВИДЕО

Другое дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС избрал меру пресечения "слуге народа" Тищенко: залог 10 млн грн