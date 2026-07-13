"Слуга народа" Тищенко мог использовать благотворительный фонд для "откатов" от колл-центров, — Bihus.Info
Благотворительный фонд "Дорога мира", которым в 2022 году занимались народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко и его теперь уже бывшая жена Алла Барановская, мог использоваться для легализации средств, полученных от колл-центров.
Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующие материалы были обнародованы следствием во время судебного заседания 3 июля, на котором народному депутату Николаю Тищенко избирали меру пресечения.
"Откат" средств
Как пишет Bihus.Info, в 2022 году Тищенко и его тогдашняя жена Барановская организовывали благотворительные ужины в различных европейских городах, в ходе которых собирали средства для военных или украинских городов, пострадавших от россиян.
Журналисты отмечают, что эти мероприятия проводились в дорогих заведениях, приглашались известные гости, однако суммы собранных пожертвований были несоизмеримо малы для такого формата. НАБУ и САП провели расследование деятельности благотворительного фонда, через который организовывались мероприятия.
Прокуроры во время судебного заседания заявили, что часть денег, поступавших в качестве благотворительной помощи, могла не поступать на счета фонда или использоваться не по назначению. По материалам следствия, фонд мог завышать реальную стоимость приобретенных для военных автомобилей и использовать средства на собственные нужды.
Роль бывшей супруги
Также во время судебного заседания были обнародованы фрагменты переписки бывшей жены Тищенко Аллы Барановской. В одном из них она обсуждает оформление документов на закупку автомобилей для благотворительности, в частности предлагает сделать так, чтобы четыре автомобиля "выглядели" на $100 000, хотя фактическая стоимость могла быть ниже.
"Четыре маленькие машины будут выглядеть совсем не очень. Мне нужно как-то сфотографировать, чтобы на 100 000 выглядело, никто не поверит, что эти четыре развалюхи стоят по 25 000. Просто четыре маленькие визуально не потянут на сотню баксов… 40 верни не забудь, а то мне голову оторвут", — написала Барановская.
Еще один эпизод дела касается вымогательства взятки. По версии следствия, Тищенко вымогал деньги у владельцев колл-центров за "невмешательство" в их деятельность, а часть средств получал под видом благотворительных взносов через фонд "Дорога мира".
Также НАБУ считает, что он легализовал 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения с бывшей женой. Правоохранители утверждают, что у Барановской не было законных доходов для такого подарка, а фактической передачи денег не было. Во время обыска в квартире Аллы Барановской детективы обнаружили два заграничных паспорта Тищенко, дубликат удостоверения народного депутата и карточку для голосования.
Что этому предшествовало?
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.
3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.
Впоследствии стало известно, что за Тищенко внесли 10 млн грн залога. Сам нардеп внес лишь 650 тыс. грн.
Другое дело Тищенко
- 20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
- Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
- Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
- Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль