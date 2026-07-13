"Слуга народу" Тищенко міг використовувати благодійний фонд для "відкатів" від кол-центрів, - Bihus.Info

Благодійний фонд "Дорога миру", яким у 2022 опікувались нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та його тепер вже колишня дружина Алла Барановська, міг використовуватися для легалізації коштів, отриманих від кол-центрів.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

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Відповідні матеріали були оприлюднені слідством під час засідання суду 3 липня, де народному депутату Миколі Тищенку обирали запобіжний захід.

"Відкат" коштів

Як пише Bihus.Info, у 2022 році Тищенко та його тодішня дружина Барановська організовували благодійні вечері в різних європейських містах, під час яких збирали кошти для військових або українських міст, які постраждали від росіян.

Журналісти зазначають, що ці заходи проводили у дорогих локаціях, запрошували відомих гостей, однак суми зібраних пожертв були неспівмірно малими для такого формату. НАБУ і САП дослідили роботу благодійного фонду, через який організовувалися заходи.

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Прокурори під час засідання суду заявили, що частина грошей, які надходили як благодійна допомога, могла не потрапляти на рахунки фонду або використовуватися не за призначенням. За матеріалами слідства, фонд міг завищувати реальну вартість придбаних для військових авто та використовувати кошти на власні потреби.

Роль ексдружини

Також під час судового засідання оприлюднили фрагменти листування колишньої дружини Тищенка Алли Барановської. В одному з них вона обговорює оформлення документів на закупівлю автомобілів для благодійності, зокрема пропонує зробити так, щоб чотири автомобілі "виглядали" на $100 000, хоча фактична вартість могла бути нижчою.

"Чотири маленькі машини будуть виглядати зовсім не дуже. Мені треба якось сфоткати, щоб на 100 000 виглядало, ніхто не повірить, що ці чотири пендюрки коштують по 25 000. Просто чотири маленькі не потягнуть візуально на сотку баксів… 40 повернути не забудь, а то мені відірвуть голову", – написала Барановська.

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Ще один епізод справи стосується вимагання хабаря. За версією слідства, Тищенко вимагав гроші у власників кол-центрів за "невтручання" в їхню діяльність, а частину коштів отримував під виглядом благодійних внесків через фонд "Дорога миру".

Також НАБУ вважає, що він легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною. Правоохоронці стверджують, що Барановська не мала законних доходів для такого подарунка, а фактичної передачі грошей не було. Під час обшуку в помешканні Алли Барановської детективи виявили два закордонні паспорти Тищенка, дублікат посвідчення народного депутата та картку для голосування.

Що передувало?

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.

3 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у справі про вимагання $1 млн неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Згодом стало відомо, що за Тищенка внесли 10 млн грн застави. Сам нардеп вніс лише 650 тис. грн.

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Інша справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

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