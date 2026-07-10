5 млн грн застави за "слугу народу" Тищенка внесла фірма, афілійована з екснардепом Онищенком, - ЗМІ

5 млн грн застави за "слугу народу" Миколу Тищенка внесла фірма, афілійована із екснардепом Онищенком, який переховується за кордоном від слідства у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через "Укргазвидобування".

Про це пише проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Найбільшу суму – 5 мільйонів гривень – внесла компанія "Востоктранслогістика", основний вид діяльності якої – надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. Її офіційний власник – уродженець Дніпра Дмитро Передерій.



В YouControl зазначено, що ця фірма, як і інша компанія Передерія – "СК "Дніпровський" – входить до групи компаній екснардепа від "Партії регіонів" та бізнесмена Олександра Онищенка, проти якого у 2021 році були введені американські санкції. Пізніше, у 2025 році, проти Онищенка також були введені санкції РНБО України", - йдеться в матеріалі.

У 2016 році Онищенка оголосили у розшук НАБУ у справі про розкрадання на державному "Укргазвидобуванні".

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Що кажен Онищенко?

У коментарі "Схемам" він заперечив, що згадані фірми входять до його групи компані:

"Я 10 років не живу в Україні. Це старі компанії, їх забрали ще в 2016 році".

На уточнення, чи підтримує він зв’язок з Миколою Тищенком, Онищенко відповів: "Ні, він рідкісний мудак".

Власник фірми-заставодавця Дмитро Передій відмовився від коментарів ЗМІ.

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Хто ще вносив заставу?

"Ще 4 мільйони 350 тисяч гривень вніс уродженець Луганської області Костянтин Бурковський. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов. Раніше Бурковський керував державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної продукції "Тернопільспирт", а нині є співзасновником громадської організації "Справжня демократія".



Ця ГО фігурувала в кримінальному провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України щодо викрадення, катування та умисного вбивства учасників акцій протесту на Майдані під час Революції Гідності, а її співзасновником разом з Бурковським на той момент був Олександр Волков – один із головних обвинувачених у цій справі. У 2021 році Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив Волкова до 9 років позбавлення волі.

Бурковський також володіє трьома компаніями – "Укропромхімгрупп", "Юкрейн-інвестмент Груп" та "Лампогаз-Україна", які, відповідно до YouControl, станом на зараз не здійснюють фінансово-господарської діяльності.



Він також з 2023 року є приватним підприємцем з діяльністю у сфері права", - розповіли журналісти.

ЗМІ намагалися зв'язатися із Бурковським, за його номером відповіла помічниця. Вона пообіцяла передати прохання про коментар.

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Що передувало?

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.

3 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у справі про вимагання $1 млн неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Згодом стало відомо, що за Тищенка внесли 10 млн грн застави. Сам нардеп вніс лише 650 тис. грн.

Інша справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

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