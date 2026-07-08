У Раді пропонують посилити контроль за законністю походження коштів, внесених як застава
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має посилити контроль за коштами, що вносяться як застава за підозрюваних, зокрема у корупційних справах.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Трохи вже трагікомічно виглядає ситуація, коли за топ-корупціонерів (які ще і по статті про легалізацію коштів) вносять заставу конвертаційні центри, співробітники облгазів та фірми-пустишки оформлені на фунтів. А ще, чомусь інформація по тим хто вносить застави за людей, які вкрали мільярди - є закритою і типу непублічною", - йдеться в повідомленні.
Тому нардепи зареєстрували законопроєкт №15388, який пропонує посилити контроль за законністю походження коштів, внесених як застава.
Що пропонується?
- Запровадити обов’язкову перевірку походження коштів, внесених як застава, незалежно від їх суми.
- Передбачити можливість зупинення зарахування коштів застави до підтвердження законності їх походження.
- У разі неможливості підтвердити законність походження коштів, внесених як застава, передбачити можливість їх звернення (стягнення) в дохід держави за вже чинним механізмом.
- Передбачити оприлюднення Державною судовою адміністрацією України інформації про заставодавців.
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