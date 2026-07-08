В Раде предлагают усилить контроль за законностью происхождения средств, внесенных в качестве залога

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, призванный усилить контроль за средствами, вносимыми в качестве залога за подозреваемых, в частности по делам о коррупции.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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"Немного уже трагикомично выглядит ситуация, когда за топ-коррупционеров (которые еще и по статье о легализации средств) вносят залог конвертационные центры, сотрудники облгазов и фирмы-пустышки, оформленные на фунты. А еще, почему-то информация о тех, кто вносит залоги за людей, укравших миллиарды, является закрытой и якобы непубличной", - говорится в сообщении.

Поэтому народные депутаты зарегистрировали законопроект №15388, который предлагает усилить контроль за законностью происхождения средств, внесенных в качестве залога.

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Что предлагается?

Ввести обязательную проверку происхождения средств, внесенных в качестве залога, независимо от их суммы.

Предусмотреть возможность приостановки зачисления средств залога до подтверждения законности их происхождения.

В случае невозможности подтвердить законность происхождения средств, внесенных в качестве залога, предусмотреть возможность их обращения (взыскания) в доход государства по уже действующему механизму.

Предусмотреть обнародование Государственной судебной администрацией Украины информации о залогодателях.

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