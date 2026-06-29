За Галущенко внесли 150 млн грн залога, - СМИ

За бывшего министра юстиции Германа Галущенко, которого подозревают в отмывании более $112 млн, внесли весь залог в размере 150 млн грн.

Об этом пишут журналисты "Схем", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Известно, что 45 млн грн внесли две частные фирмы.

"Это "Пелет Сервис" — 4 миллиона и упомянутая ранее "Гирант Констракт" — 41. Эта же компания, "Гирант Констракт", перед этим, в пятницу 26 июня, внесла 46 миллионов гривен залога. Об этом сообщают источники "Схем" (Радио Свобода) в правоохранительных органах.



Новая компания "Пелет Сервис", внесшая залог за экс-министра энергетики, расположена в Киеве и специализируется на лесозаготовительных работах. Единоличный директор и владелец компании — 34-летний киевлянин Назар Бойко. Ему также принадлежат еще четыре компании. У других пользователей номер Бойко подписан как "Назар Укрбуд", "Назар Кмда", "Назар Киевгорстрой", — пишут журналисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обучение детей Галущенко в Швейцарии оплачивал не "щедрый крестный". Средства поступали из офшоров, — Железняк. ВИДЕО

Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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