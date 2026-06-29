За Галущенка внесли 150 млн грн застави, - ЗМІ

За ексміністра юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у відмиванні понад $112 млн, внесли всі 150 млн грн застави.

Про це пишуть журналісти "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що 45 млн грн внесли дві приватні фірми.

"Це "Пелет Сервіс" – 4 мільйони та згадана раніше "Гірант Констракт" – 41. Ця ж компанія, "Гірант Констракт", перед цим, у п’ятницю 26 червня внесла 46 мільйонів гривень застави. Про це повідомляють джерела "Схем" (Радіо Свобода) у правоохоронних органах.



Нова компанія "Пелет Сервіс", яка внесла заставу за ексміністра енергетики, розташована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії 34-річний киянин Назар Бойко. Він також володіє ще чотирма компаніями. У інших користувачів номер Бойка підписаний як "Назар Укрбуд", "Назар Кмда", "Назар Киевмиськбуд", - пишуть журналісти.

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Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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