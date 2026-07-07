Окружение Зеленского готовится к выборам, но война остается главным препятствием, — Железняк

Главным препятствием для проведения выборов в Украине является война, но в целом окружение президента Зеленского готовится к выборам.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ "Политика на паузе или старт кампании? Что стоит за разговорами о выборах".

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Что известно?

"Думают ли они о выборах? Конечно, думают! Планируют ли они что-то в этом вопросе? Да. Удастся ли им что-то сделать? Попробовать могут. В Верховной Раде этот вопрос не является основным, потому что там его никто не решает. Если бы я был президентом, тоже не поднимал бы эту тему с депутатами. Хотя в целом к выборам готовятся. Это факт. Если будет шанс, почему им не воспользоваться?! Разве есть одно главное препятствие — война. Только это останавливает", — пояснил парламентарий.

Железняк убежден, что если бы была возможность прекратить войну и провести выборы, то власть бы это сделала.

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"Не было бы проблем ни с избирательным законодательством, ни с чем-либо другим. Но первым главным препятствием остается, как я сказал, война. Вторым — история с конкурентами. И здесь речь может идти не только о Залужном, но и о других.

Вообще должно было бы пройти полгода после прекращения огня для проведения выборов. Да, на это время у власти все равно останутся Зеленский и нынешний парламент. Однако это лучше, чем если снова изберут каких-то придурков. То, что после прекращения огня военные вернутся и "смешаются" с тылом, как-то может повлиять на общественное мнение. Но для этого нужно время. За кого, в конце концов, будут голосовать? Неизвестно. Мы не знаем, какими будут социологические данные после войны. Как и возможных кандидатов. То есть как будет на самом деле – кто знает. Те, кто говорят, что в курсе этого – лгут", – добавил он.

Полный материал Цензор.НЕТ и мнения народных депутатов о проведении выборов читайте по ссылке.

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