Был "переходный период", - Буданов об отношениях с Зеленским
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как складывались его рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, в начале совместной работы сторонам потребовалось некоторое время, чтобы наладить эффективное взаимодействие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина.
Буданов об отношениях с Зеленским
По его словам, в начале сотрудничества был "переходный период".
На вопрос, укладываются ли отношения с президентом в парадигму "начальник-подчиненный", Буданов ответил однозначно — никаких сомнений относительно иерархии у него нет.
"Я в любом случае являюсь его подчиненным, поэтому у меня с этим, как минимум, нет проблем, учитывая, что я все-таки военный", — отметил он.
Общение ограничивается рабочими вопросами
На уточнение, общается ли он с президентом исключительно по рабочим вопросам, Буданов ответил, что таких вопросов настолько много, что на какое-либо другое общение времени просто не остается.
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