Украина должна гарантировать безопасность и экономические условия для возвращения людей, — Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что для возвращения украинцев домой необходимы безопасность и благоприятные экономические условия, а для сохранения тех, кто возвращается с фронта, требуются уважение и реальные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.

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О единстве и вызовах для государства

"Единство — это основа и залог выживания государства. Сегодня много дискутируют о том, что нас объединяет, а что разъединяет. Но на самом деле выбор прост: либо мы — единое целое, либо нас просто не существует. Именно об этом я говорил на Форуме единства. Благодарю организаторов за приглашение и работу над важными для страны темами", — отметил Буданов.

Он также подчеркнул, что война не меняет реальность, а лишь делает её более очевидной.

"Мы должны честно ответить себе на вопрос, кто мы, какова наша цель и где наше место. Должны осознавать, что без истории нет будущего. Это принципиальный вопрос, ведь мы не можем позволить врагу навязать нам лживые тезисы", — подчеркнул он.

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Условия для возвращения и поддержка ветеранов

Отдельно Буданов отметил, что возвращение людей возможно только при наличии безопасности и стабильной экономики.

Кроме того, по его словам, государство должно обеспечить достойное отношение к тем, кто возвращается с фронта.

"Ветераны уже ответили для себя на вопрос, что такое государство, рискуя собственной жизнью. Теперь очередь государства обеспечить им достойное будущее. Единство либо есть, либо его нет", — подчеркнул глава Офиса Президента.

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Буданов добавил, что именно сочетание уважения и конкретных действий является ключевым для поддержки ветеранов и общественного единства.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили цифровую платформу "Додому" для возвращения граждан из-за рубежа.