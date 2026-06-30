Украина должна гарантировать безопасность и экономические условия для возвращения людей, — Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что для возвращения украинцев домой необходимы безопасность и благоприятные экономические условия, а для сохранения тех, кто возвращается с фронта, требуются уважение и реальные действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.
О единстве и вызовах для государства
"Единство — это основа и залог выживания государства. Сегодня много дискутируют о том, что нас объединяет, а что разъединяет. Но на самом деле выбор прост: либо мы — единое целое, либо нас просто не существует. Именно об этом я говорил на Форуме единства. Благодарю организаторов за приглашение и работу над важными для страны темами", — отметил Буданов.
Он также подчеркнул, что война не меняет реальность, а лишь делает её более очевидной.
"Мы должны честно ответить себе на вопрос, кто мы, какова наша цель и где наше место. Должны осознавать, что без истории нет будущего. Это принципиальный вопрос, ведь мы не можем позволить врагу навязать нам лживые тезисы", — подчеркнул он.
Условия для возвращения и поддержка ветеранов
Отдельно Буданов отметил, что возвращение людей возможно только при наличии безопасности и стабильной экономики.
Кроме того, по его словам, государство должно обеспечить достойное отношение к тем, кто возвращается с фронта.
"Ветераны уже ответили для себя на вопрос, что такое государство, рискуя собственной жизнью. Теперь очередь государства обеспечить им достойное будущее. Единство либо есть, либо его нет", — подчеркнул глава Офиса Президента.
Буданов добавил, что именно сочетание уважения и конкретных действий является ключевым для поддержки ветеранов и общественного единства.
Ранее сообщалось, что в Украине запустили цифровую платформу "Додому" для возвращения граждан из-за рубежа.
- Европейская комиссия предлагает продлить действие временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. При этом предполагается, что этот статус не будет предоставляться вновь прибывшим мужчинам призывного возраста.
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