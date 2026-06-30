Україна має гарантувати безпеку та економіку для повернення людей, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що для повернення українців додому необхідні безпека та економічні умови, а для збереження тих, хто повертається з фронту, потрібні повага та реальні дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Фейсбуці.

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Про єдність і виклики для держави

"Єдність – це основа й запорука виживання держави. Сьогодні багато дискутують про те, що нас об’єднує, а що роз’єднує. Але насправді вибір простий: або ми – єдине ціле, або нас просто не існує. Саме про це говорив на Форумі єдності. Дякую організаторам за запрошення та роботу над важливими для країни темами", - зазначив Буданов.

Він також підкреслив, що війна не змінює реальність, а лише робить її більш очевидною.

"Ми маємо дати собі чесну відповідь, хто ми, яка наша мета й де наше місце. Маємо усвідомлювати, що без історії немає майбутнього. Це принципове питання, адже ми не можемо дозволити ворогу нав’язати нам брехливі тези", - підкреслив він.

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Умови для повернення та підтримка ветеранів

Окремо Буданов зазначив, що повернення людей можливе лише за наявності безпеки та стабільної економіки.

Також, за його словами, держава повинна забезпечити гідне ставлення до тих, хто повертається з фронту.

"Ветерани вже відповіли для себе на питання, що таке держава, ризикуючи власним життям. Тепер черга держави забезпечити їм гідне майбутнє. Єдність або є, або її немає", - акцентував керівник Офісу Президента.

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Буданов додав, що саме поєднання поваги та конкретних дій є ключовим для підтримки ветеранів та суспільної єдності.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили цифрову платформу "Додому" для повернення громадян з-за кордону.