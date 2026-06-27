Українці можуть повернутися з Білорусі навіть без паспорта, - ДПСУ

Громадяни України можуть повернутися додому через кордон із Білоруссю навіть без паспорта, якщо їхню особу можна ідентифікувати. Пропуск здійснюється через пункт "Мокрани – Доманове".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі для Liga.net розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, наразі саме цей напрямок залишається основним для повернення громадян України з території Білорусі. Щодоби через нього проходять від 20 до 80 людей, а з початку 2026 року кордон у цьому місці вже перетнули близько 7200 українців.

Українців не можуть позбавити права повернутися

Демченко нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Україна припинила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, Росією, Молдовою та невизнаним Придністров'ям.

Водночас наголосив він, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися додому.

"Жоден громадянин України не може бути обмежений в праві повернутися додому... Якщо вони прибудуть на якомусь іншому напрямку, то ми їх приймемо. Не буде відмовлено в перетині кордону", – зазначив Демченко.

Повернутися можна навіть без паспорта

За словами речника ДПСУ, українці найчастіше обирають маршрут через Доманове, оскільки саме там найвища ймовірність безперешкодного перетину кордону.

Він також пояснив, що для повернення не обов'язково мати паспорт. Якщо особу можна встановити, її пропустять на територію України.

"Якщо людина добереться до українського кордону, навіть за свідоцтвом про народження вона буде пропущена", – підкреслив Демченко.

Ознак накопичення військ РФ у Білорусі немає

Окремо речник повідомив, що наразі українські прикордонники не фіксують накопичення російських військових підрозділів на території Білорусі.

Водночас у глибині території Росії триває розбудова військової інфраструктури, яка, за його словами, у майбутньому може бути використана для нових наступальних дій.

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