Украинцы могут вернуться из Беларуси даже без паспорта, - ГПСУ

Граждане Украины могут вернуться домой через границу с Беларусью даже без паспорта, если их личность можно установить. Пропуск осуществляется через пограничный пункт "Мокраны - Доманово".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для Liga.net рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, на данный момент именно это направление остается основным для возвращения граждан Украины с территории Беларуси. Ежедневно через него проходят от 20 до 80 человек, а с начала 2026 года границу в этом месте уже пересекли около 7200 украинцев.

Украинцев не могут лишить права вернуться

Демченко напомнил, что после начала полномасштабного вторжения Украина приостановила работу всех пунктов пропуска на границе с Беларусью, Россией, Молдовой и непризнанным Приднестровьем.

В то же время он подчеркнул, что ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой.

"Ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой... Если они прибудут по какому-либо другому маршруту, то мы их примем. В пересечении границы им не будет отказано", - отметил Демченко.

Вернуться можно даже без паспорта

По словам представителя ГПСУ, украинцы чаще всего выбирают маршрут через Доманово, поскольку именно там наибольшая вероятность беспрепятственного пересечения границы.

Он также пояснил, что для возвращения не обязательно иметь паспорт. Если личность можно установить, её пропустят на территорию Украины.

"Если человек доберется до украинской границы, его пропустят даже по свидетельству о рождении", – подчеркнул Демченко.

Признаков скопления войск РФ в Беларуси нет

Отдельно пресс-секретарь сообщил, что на данный момент украинские пограничники не фиксируют скопления российских воинских подразделений на территории Беларуси.

В то же время в глубине территории России продолжается развитие военной инфраструктуры, которая, по его словам, в будущем может быть использована для новых наступательных действий.

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