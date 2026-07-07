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Новости Видео Буданов об армии россии
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Мы сможем воевать годами, если переговоры с РФ ни к чему не приведут, - Буданов. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что Украина сможет воевать ещё долгие годы, если переговоры с Россией не принесут результата.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

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На вопрос, если мирный процесс и все переговоры не приведут ни к чему существенному, как долго Украина сможет воевать, Буданов ответил:

"Сможем, поверьте. ... Годы".

По мнению главы ОП, Украине главное — не потерять друзей, партнеров и союзников.

В то же время Буданов считает, что в России сейчас нет такого уровня напряжения, который мог бы подтолкнуть население РФ к активным действиям.

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Автор: 

Буданов Кирилл (606) война (1565)
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Топ комментарии
+22
ви з шоблою -так,а ми,народ-ні,бо закінчуємося.....
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07.07.2026 09:49 Ответить
+19
Тоб то покласти все населення, зруйнувати країну і звалити нафіг, ось що ви можете.
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07.07.2026 09:50 Ответить
+14
А дідів 50+ вистачить?...
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07.07.2026 09:56 Ответить

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