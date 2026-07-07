Мы сможем воевать годами, если переговоры с РФ ни к чему не приведут, - Буданов. ВИДЕО
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что Украина сможет воевать ещё долгие годы, если переговоры с Россией не принесут результата.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
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На вопрос, если мирный процесс и все переговоры не приведут ни к чему существенному, как долго Украина сможет воевать, Буданов ответил:
"Сможем, поверьте. ... Годы".
По мнению главы ОП, Украине главное — не потерять друзей, партнеров и союзников.
В то же время Буданов считает, что в России сейчас нет такого уровня напряжения, который мог бы подтолкнуть население РФ к активным действиям.
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+14 Прощай немытая раССея
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