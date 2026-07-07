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Ми зможемо воювати роками, якщо переговори з РФ ні до чого не приведуть, - Буданов. ВIДЕО
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Україна зможе воювати ще роками, якщо переговори з Росією не дадуть результату.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
На питання, якщо мирний процес і всі переговори ні до чого предметного не призведуть, як довго зможе Україна воювати, Буданов відповів:
"Зможемо, повірте. ... Роки".
На думку керівника ОП, Україні головне не втратити друзів, партнерів і союзників.
Водночас Буданов вважає, що у Росії наразі не той рівень напруги, який може штовхнути населення РФ на активні дії.
Топ коментарі
+25 Олег Сергеев #560142
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+22 Andrew Pers
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+17 Andrew Pers
показати весь коментар07.07.2026 09:51 Відповісти Посилання
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