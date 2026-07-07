Ми зможемо воювати роками, якщо переговори з РФ ні до чого не приведуть, - Буданов. ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Україна зможе воювати ще роками, якщо переговори з Росією не дадуть результату.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

На питання, якщо мирний процес і всі переговори ні до чого предметного не призведуть, як довго зможе Україна воювати, Буданов відповів:

"Зможемо, повірте. ... Роки".

На думку керівника ОП, Україні головне не втратити друзів, партнерів і союзників.

Водночас Буданов вважає, що у Росії наразі не той рівень напруги, який може штовхнути населення РФ на активні дії.

Читайте: Найскладніший етап у відносинах із Польщею ще попереду, Варшава може піти на ескалацію, - Буданов