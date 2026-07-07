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Новини Відео Буданов про армію РФ
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Ми зможемо воювати роками, якщо переговори з РФ ні до чого не приведуть, - Буданов. ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Україна зможе воювати ще роками, якщо переговори з Росією не дадуть результату.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На питання, якщо мирний процес і всі переговори ні до чого предметного не призведуть, як довго зможе Україна воювати, Буданов відповів:

"Зможемо, повірте. ... Роки".

На думку керівника ОП, Україні головне не втратити друзів, партнерів і союзників.

Водночас Буданов вважає, що у Росії наразі не той рівень напруги, який може штовхнути населення РФ на активні дії.

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Автор: 

Буданов Кирило (639) війна (1661)
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Топ коментарі
+25
ви з шоблою -так,а ми,народ-ні,бо закінчуємося.....
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07.07.2026 09:49 Відповісти
+22
Тоб то покласти все населення, зруйнувати країну і звалити нафіг, ось що ви можете.
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07.07.2026 09:50 Відповісти
+17
А, ти рідненький де?
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07.07.2026 09:51 Відповісти

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