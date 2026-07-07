Був "перехідний період", - Буданов про стосунки з Зеленським

Керівник Офісу президента Кирило Буданов поділився, як вибудовувалися його робочі взаємини з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, на початку спільної роботи сторонам знадобився певний час, щоб налагодити ефективну взаємодію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

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Буданов про взаємини із Зеленським

За його словами, на початку співпраці був "перехідний період".

На запитання, чи вкладаються стосунки з президентом у парадигму "начальник-підлеглий", Буданов відповів однозначно - жодних сумнівів щодо ієрархії у нього немає.

Я в будь-якому разі є його підлеглим, тому в мене з цим як мінімум нема проблем, зважаючи на те, що я все ж таки військова людина", - зазначив він.

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Спілкування обмежується робочими питаннями

На уточнення, чи спілкується він з президентом винятково по робочих питаннях, Буданов відповів, що таких питань настільки багато, що на будь-яке інше спілкування часу просто не залишається.

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