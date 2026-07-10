5 млн грн залога за "слугу народа" Тищенко внесла фирма, аффилированная с экс-нардепом Онищенко, - СМИ

5 млн грн залога за "слугу народа" Николая Тищенко внесла фирма, аффилированная с экс-депутатом Онищенко, который скрывается за границей от следствия по делу о присвоении 740 миллионов гривен через "Укргаздобыча".

Об этом пишет проект "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Наибольшую сумму – 5 миллионов гривен – внесла компания "Востоктранслогистика", основной вид деятельности которой – сдача в аренду прочих машин, оборудования и товаров. Ее официальный владелец – уроженец Днепра Дмитрий Передерий.



В YouControl указано, что эта фирма, как и другая компания Передерия – "СК "Днепровский" – входит в группу компаний экс-депутата от "Партии регионов" и бизнесмена Александра Онищенко, против которого в 2021 году были введены американские санкции. Позже, в 2025 году, против Онищенко также были введены санкции СНБО Украины", — говорится в материале.

В 2016 году Онищенко объявили в розыск НАБУ по делу о хищении на государственной компании "Укргаздобыча".

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Что говорит Онищенко?

В комментарии "Схемам" он опроверг, что упомянутые фирмы входят в его группу компаний:

"Я 10 лет не живу в Украине. Это старые компании, их забрали еще в 2016 году".

На уточнение, поддерживает ли он связь с Николаем Тищенко, Онищенко ответил: "Нет, он редкий мудак".

Владелец компании-залогодателя Дмитрий Передий отказался от комментариев СМИ.

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Кто еще вносил залог?

"Еще 4 миллиона 350 тысяч гривен внес уроженец Луганской области Константин Бурковский. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел. Ранее Бурковский возглавлял государственное объединение спиртовой и ликероводочной продукции "Тернопольспирт", а сейчас является соучредителем общественной организации "Настоящая демократия".



Эта общественная организация фигурировала в уголовном производстве Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по делу о похищении, пытках и умышленном убийстве участников акций протеста на Майдане во время Революции Достоинства, а ее соучредителем вместе с Бурковским на тот момент был Александр Волков — один из главных обвиняемых по этому делу. В 2021 году Бориспольский городской районный суд Киевской области приговорил Волкова к 9 годам лишения свободы.

Бурковский также владеет тремя компаниями – "Укропромхимгрупп", "Юкрейн-инвестмент Групп" и "Лампогаз-Украина", которые, согласно YouControl, на данный момент не ведут финансово-хозяйственной деятельности.



Кроме того, с 2023 года он является частным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере права", — сообщили журналисты.

СМИ пытались связаться с Бурковским, на его номер ответила помощница. Она пообещала передать просьбу о комментарии.

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Что предшествовало?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.

3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Впоследствии стало известно, что за Тищенко внесли 10 млн грн залога. Сам нардеп внес лишь 650 тыс. грн.

Другое дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

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