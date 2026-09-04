Операція НАБУ "Карфаген": Офіс генпрокурора відсторонить посадовця, якого перевіряють на "кришування" кол-центрів

Офіс генерального прокурора прокоментував можливу причетність одного зі своїх працівників до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними ЗМІ, йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

Про це повідомили в ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція ОГП

У відомстві заявили, що всі обставини має встановити слідство, а Офіс генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону.

Працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

"Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку", — додали в Офісі генпрокурора.

Водночас у НАБУ анонсували нову операцію під назвою "Карфаген".

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Що передувало?

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

Діяльність шахрайських кол-центрів

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.

У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.

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