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Новини Операція Карфаген
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"Музу" Івахненко відправили під варту: застава - 20 млн грн

Івахненко обрали запобіжний захіж у справі Карфаген

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі "Карфаген" 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Запобіжний захід

Так, суддя ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02.11.2026 року.

Застава - 20 млн грн.

Також Івахненко заборонили спілкування з низкою осіб, зокрема генпрокурором Русланом Кравченком та іншими працівниками органів прокуратури.

Читайте: Фігурантка операції "Карфаген" Івахненко: Ні про яку злочинну організацію я нічого не знала

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

Читайте: "Муза" Івахненко з плівок НАБУ у 22 роки була заступницею декана в Одеській юридичної академії, - "Слідство.Інфо"

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1674) запобіжний захід (730) Івахненко Єлизавета (1)
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Топ коментарі
+1
вішати їх потрібно! а не під застави відпускати! у нас від демократії тільки поблажливе відношення до корупціонерів!
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07.09.2026 10:59 Відповісти
+1
Спустили на мінімалках?
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07.09.2026 10:59 Відповісти
+1
Суддя отримав 30 ку лямів налом!Цікаво кто перший внесе 20 млн Мудра чи Муза???
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07.09.2026 11:00 Відповісти

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