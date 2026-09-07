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"Музу" Івахненко відправили під варту: застава - 20 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі "Карфаген"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Запобіжний захід
Так, суддя ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02.11.2026 року.
Застава - 20 млн грн.
Також Івахненко заборонили спілкування з низкою осіб, зокрема генпрокурором Русланом Кравченком та іншими працівниками органів прокуратури.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
Топ коментарі
+1 громов віталій
показати весь коментар07.09.2026 10:59 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар07.09.2026 10:59 Відповісти Посилання
+1 Игорь Томилов
показати весь коментар07.09.2026 11:00 Відповісти Посилання
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