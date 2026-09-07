Фігурантка операції "Карфаген" Івахненко: Ні про яку злочинну організацію я нічого не знала

Фігурантка операції НАБУ і САП "Карфаген" Єлизавета Івахненко прокоментувала підозру.

Про це вона заявила під час засідання ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я ні про яку злочинну організацію, про її існування або про участь мене в цій організації, я взагалі сумніваюсь, що вона є, я нічого не знала", - зазначила вона.

Також вона підтвердила, що знайома із Кропивою.

Івахненко утрималася від відповіді на питання про те, які стосунки в неї були з Кропивою та чи проживали вони разом.

"Я думаю, не всі розмови фактично зображені так, як це було насправді. У мене є сумнів щодо повністю контексту цих розмов", - додала вона.

Івахненко також пояснила, чому перебувала у Львові під час затримання.

"Я їхала на відпочинок. Я планувала бути один день у Львові, а потім поїхати до Одеси. Я є аспіранткою, відповідно мені потрібно було поїхати до університету, заповнити всі журнали. Я після Львову мала намір вирушити до Одеси. Також ця інформація є в "Укрзалізниці", квиток", - пояснила вона.

Навчається Івахненко в Одесі.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

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